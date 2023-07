Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 160,00 euro naar 138,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Eind juni verlaagde DSM de taxaties voor de EBITDA in 2023 naar 1,8 tot 1,9 miljard euro. Dat is 15 procent minder dan Deutsche Bank verwachtte en 16 procent minder dan vorig jaar werd aangegeven, toen de fusie met Firmenich werd aangekondigd. Deze tegenvaller is volgens Deutsche Bank grotendeels afkomstig van de "notoir volatiele" vitaminetak van DSM, die nu ongeveer 15 procent van het fusiebedrijf vertegenwoordigt. De activiteiten die Firmenich bij de fusie inbracht, blijven volgens Deutsche Bank wel goed presteren. Dat onderstreept volgens de analisten dat DSM een goede keuze maakte om met Firmenich te fuseren. Deutsche Bank is wel positief over de meer realistische opstelling van het management, gelet op het feit dat niet langer wordt uitgegaan van een herstel van de vitamineprijzen op korte termijn. "In plaats daarvan heeft het bedrijf een reeks herstructureringsmaatregelen aangekondigd om de winstgevendheid te herstellen en de volatiliteit van de cijfers van de vitaminetak op langere termijn te beperken." Het aandeel DSM-Firmenich sloot maandag op 97,36 euro. Bron: ABM Financial News

