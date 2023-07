AEX vermoedelijk nipt hoger van start bij gebrek aan Amerikaanse impulsen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het groen. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege de viering van Independence Day.

Maandag wist de AEX de afsluiting van een uitstekende eerste jaarhelft bij de start van de julimaand een passend vervolg te geven, met een koerswinst van 0,3 procent op 776,44 punten. Banken, maar ook verzekeraar Aegon, trokken de kar.

En ook Wall Street vond maandag tijdens een verkorte handelsdag de weg omhoog, zij het fractioneel. Tesla kreeg de handen van beleggers op elkaar na het publiceren van overtuigende verkoopcijfers. De producent van elektrische auto’s heeft evenwel de afgelopen maanden zijn prijzen scherp verlaagd en hoe dit doorwerkt in de marges wordt pas over twee weken duidelijk, bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Het aandeel won maandag krap zeven procent.

Apple moest daarnaast een stapje terug doen nadat de Financial Times suggereerde dat het concern de productiedoelstellingen voor zijn langverwachte Vision Pro-headset heeft verlaagd, als gevolg van problemen bij het maken van het complexe ontwerp. Vrijdag doorbrak Apple nog als eerste bedrijf ooit de grens van een beurswaarde van 3.000 miljard dollar.

Het waterige zonnetje op de beurs stond in contrast met cijfers over de wereldwijde industrie, die maandag werden vrijgegeven en die de vrees voor een recessie deden opleven, waardoor onder meer de olieprijs licht onder druk stond.

Volgens analist Sam Stovall van CFRA Research heeft het sentiment onder grote beleggers echter een omslagpunt laten zien. Waar er eerst nog vrees was voor de tegenvallende macrocijfers, domineert volgens Stovall nu de angst om de boot te missen, ofwel 'fear of missing out'.

Analisten suggereren dat met de razendsnelle ontwikkeling rond kunstmatige intelligentie, die in veel sectoren leidt tot een hoge productiviteitsgroei, aandelen tijdelijk lijken te zijn losgezongen van de stroeve macro-economische realiteit, met een hoge inflatie en dito rente.

In Azië haalden Australische beleggers vanochtend opgelucht adem nadat de Reserve Bank of Australia besloot om de rente ongemoeid te laten, na een onverwachte renteverhoging vorige maand. De beurs in Sydney draaide van verlies naar winst en de Australische dollar gaf licht terrein prijs.

In een toelichting bij het besluit gaf de Australische centrale bank aan dat de inflatie van het land over de piek heen is met een daling in mei, maar dat de inflatie nog wel altijd te hoog is.

De beurzen in Hongkong en Shanghai vinden ook de weg omhoog, terwijl Tokio en Seoel een stap terug deden.

China legde maandag de export van een aantal belangrijke strategische grondstoffen aan banden, waaronder gallium en germanium, in reactie op exportverboden van halfgeleiders richting China.

Een wereldwijd tekort aan galliumnitride kan in de telecomsector de groei naar 6G afremmen, terwijl ook de kosten van 5G in het westen kunnen oplopen, zo waarschuwde de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

De bedrijfs- en macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, mede vanwege de Amerikaanse feestdag.

Bedrijfsnieuws

Flow Traders verwacht dat de genormaliseerde netto handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd tot 49 miljoen euro. Dit meldde de flitshandelaar voorbeurs.

Zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel voor fintechbedrijf Allfunds van 13,00 naar 10,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Verder verlaagde Jefferies ook het koersdoel voor Aalberts van 60,00 naar 58,00 euro, maar net als bij Allfunds bleef ook hier het koopadvies van kracht.

WDP kreeg van de Nederlandse belastingdienst bevestiging dat het in 2021 voldeed aan de eisen voor een FBI, en de specialist in logistiek vastgoed verhoogde hierop de outlook voor 2023.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten.