Jefferies verlaagt koersdoel Aalberts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 60,00 naar 58,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist David Kerstens. Deze koersdoelverlaging volgde uit een vooruitblik van de analist op de halfjaarcijfers van Aalberts op 27 juli, waarin de bank de taxaties voor 2023 verlaagde. Kerstens rekent voor de eerste jaarhelft op een autonome omzetgroei van circa 6 procent. Een krimp van 1 procent bij Building Technology door het verlagen van voorraden wordt volgens hem ruimschoots gecompenseerd door 14 procent groei bij Industrial Technology. Verder rekent Jefferies op een EBITA-marge van 14,8 procent, wat een daling van 70 basispunten zou betekenen. Kerstens verlaagde zijn raming voor de EBITA in heel 2023 met 3 procent, vanwege de voorraadafbouw bij Building Technology. Dit was ook de aanleiding voor de koersdoelverlaging. Het aandeel Aalberts sloot maandag op 38,44 euro. Bron: ABM Financial News

