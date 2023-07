Australië laat rente ongemoeid

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag niet verhoogd, waarmee het belangrijkste rentetarief op 4,10 procent bleef staan. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia.

In april van dit jaar liet het beleidsorgaan de rente ook ongemoeid, om er vervolgens in mei en juni 25 basispunten per besluit bij te doen. In juni verraste de Reserve Bank of Australia de markt zelfs.

In een verklaring bij het besluit van vandaag gaf de bank aan dat de inflatie van het land over de piek heen is met een daling ervan in mei, maar dat de inflatie nog wel altijd te hoog is. De bank maakte zich dan ook nog altijd zorgen over het verdere effect ervan op de prijzen en de lonen.

De groei van de economie in Australië vertraagt en de omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn rustiger geworden, ofschoon er nog altijd sprake is van grote krapte. De arbeidsparticipatie bevindt zich op het hoogste niveau in vijftig jaar.

De RBA verwacht wel nog altijd dat de groei van de economie weer aantrekt zodra de inflatie richting de doelstelling van 2 tot 3 procent is teruggekeerd. Belangrijkste onzekerheid is wat de bank betreft de verwachtingen voor de consumptie van huishoudens, omdat inflatie en hogere rentestanden deze onder druk zetten. Ook oplopende huizenprijzen spelen daarbij een belangrijke rol.

Verder ziet de bank de nodige onzekerheden omtrent de wereldeconomie met de verwachting dat de groei daarvan de komende jaren onder het gemiddelde uitkomt.

De Australische dollar noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 0,6654 Amerikaanse dollar.