Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald en handelde rond het slot van Wall Street ruim een half procent lager, net boven de 70 dollar. Dinsdag zijn de oliemarkten gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. De olieprijzen stegen maandag aanvankelijk nadat duidelijk werd dat Saoedi-Arabië zijn eenzijdige verlaging van de olieproductie met een maand zal verlengen, om het olieaanbod in te perken terwijl de ongerustheid over de wereldeconomie aanhoudt. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag. Ook bondgenoot Rusland heeft nieuwe beperkingen op de export van olie aangekondigd. Volgens analisten van Sevens Report was het nieuws niet genoeg om voor een duidelijke stijging van de olieprijzen te zorgen. Ondertussen wezen zwakke PMI-data op een naderende recessie. "Mijn eerste gedachte is dat de markten ze [Saoedi-Arabië] niet al te serieus nemen", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. Het zou een grotere verrassing zijn geweest als Saoedi-Arabië de verlaging niet had verlengd tot eind juli, zei Erlam, wat betekent dat de aankondiging grotendeels was ingeprijsd. Elke keer dat de olieprijzen stegen door de aanbodverlagingen van de groep, kwam er een verkoopgolf op gang te midden van scepticisme over de doeltreffendheid van deze verlagingen wanneer Rusland consequent meer olie heeft geproduceerd en verkocht dan was overeengekomen, aldus marktanalist Fawad Razaqzada van City Index en Forex.com. De gematigde reactie van de markt geeft aan dat handelaren bewijs willen zien dat Rusland zich aan de afspraken houdt, zei Razaqzada. Bron: ABM Financial News

