Wall Street sluit hoger richting Onafhankelijkheidsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een verkorte handelsdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.455,59 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een slotstand van 34.418,47 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.816,77 punten.

Vrijdag was het sentiment op Wall Street positief en sloten de indices een sterk eerste halfjaar af. Amerikaanse beleggers haalden steun uit hoopgevende inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie bedroeg in mei 4,6 procent, tegen 4,7 procent in april, terwijl de reguliere PCE-inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,8 procent, versus 4,3 procent een maand eerder. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de VS in juni harder is gekrompen. Dat bleek uit de inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM.

"De gezondheid van de Amerikaanse maakindustrie nam een scherpe wending en verslechterde in juni, waardoor de bezorgdheid over de economie en een recessie in de tweede helft van het jaar is toegenomen", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

Het verschil tussen de tweejarige en tienjarige Amerikaanse rente bereikte maandag het hoogste niveau sinds 1981. De inversie van de rentecurve is doorgaans een goede voorbode voor een aanstaande recessie.

Dinsdag houdt Wall Street de deuren gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

Later deze week bezoekt de Amerikaanse minister Janet Yellen China. Dit is voor de markt een signaal dat beide landen hun relatie willen verbeteren. Recent bezocht minister Antony Blinken al China.

Ook staan er later deze week banendata op de agenda. Gerekend wordt op 240.000 nieuwe banen in juni, tegen ruim 339.000 in mei.

"De arbeidsmarkt koelt geleidelijk af. Dit is in lijn met de algeheel afzwakkende economie", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0918. WTI-olie werd een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Apple doorbrak vrijdag nog de grens van een beurswaarde van 3.000 miljard dollar. Maandagochtend publiceerde de Financial Times een artikel waarin gesuggereerd werd dat Apple de productiedoelstellingen voor zijn langverwachte Vision Pro-headset heeft verlaagd, als gevolg van problemen bij het maken van het complexe ontwerp.

Apple zou in 2024 minder dan 400.000 exemplaren van het apparaat produceren en plannen voor een goedkopere variant zijn uitgesteld. Het aandeel sloot maandag bijna een procent lager.

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal meer auto's geproduceerd en afgeleverd dan een kwartaal eerder, zo bleek zondag in aanloop naar de cijferrapportage op 19 juli. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal 479.900 auto's, terwijl er 466.140 exemplaren werden afgeleverd.



Volgens zakenbank Jefferies lag het aantal afgeleverde auto's daarmee 4 procent boven de analistenconsensus. En op jaarbasis lagen de leveringen zelfs 83 procent hoger. In de afgelopen maanden heeft Tesla meermaals de prijzen verlaagd. De vraag is in hoeverre dit de marges heeft geraakt, wat op 19 juli duidelijk zal worden.

Het aandeel sloot bijna 7 procent hoger. Andere EV-makers zoals Nio en XPeng stegen zo'n 3,5 tot 4 procent.

Een aantal grote Amerikaanse banken hebben vrijdagavond, zoals verwacht, de plannen gepresenteerd om de aandeelhouder te belonen, nadat eerder een stresstest van de Amerikaanse Federal Reserve geen grote problemen blootlegde. De aandelen van grootbanken als JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup en Bank of America eindigden maandag duidelijk in het groen.