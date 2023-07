Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Allfunds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel op fintechbedrijf Allfunds verlaagd van 13,00 naar 10,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek maandag uit een analistenrapport. Volgens Jefferies was er in de eerste helft van het jaar "veel ruis rond het aandeel", met name door de overnamepoging van Euronext. Allfunds handelt momenteel dicht bij zijn all-time low en circa 23 procent onder het niveau voorafgaand aan het bod van Euronext. Toch zijn de analisten nog steeds overtuigd van de "structurele groeikansen voor B2B-fondsenplatforms met open architectuur". Volgens Jefferies is Allfunds nog steeds de grootste speler in deze markt. De analisten stelden hun winstramingen voor 2023 en 2024 wel neerwaarts bij, met respectievelijk 16 en 18 procent. Allfunds heeft onder meer last van hogere rentelasten, aldus Jefferies. Over de verwachte omzet in 2023 werden de analisten iets positiever. Die verwachting ging met 5 procent omhoog. De raming voor 2024 bleef nagenoeg gelijk. Het aandeel Allfunds sloot maandag 0,7 procent hoger op 5,63 euro. Bron: ABM Financial News

