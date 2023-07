Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 460,98 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,4 procent op 16.081,04 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent bij een stand van 7.386,70 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 7.527,26 punten.

"Het was een beetje een gezapige start van juli voor de Europese markten, met een aanvankelijk positieve Europese opening die plaatsmaakte voor een meer gemengde sessie, waarbij de Amerikaanse markten slechts kort open zijn in aanloop naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Economisch nieuws was er vanochtend uit China, waar de industrie in juni iets minder sterk groeide.

De industrie in de eurozone is in juni nog harder gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 44,8 in mei naar 43,4 in juni, de laagste stand in 37 maanden.

Econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank benadrukte dat de zwakte in de industrie breed gedragen is in alle regio's. De zwakke vraag is volgens hem vooral zichtbaar in Duitsland, gevolgd door Italië en Frankrijk.



En ook in de VS vielen de inkoopdata tegen.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0917. WTI-olie werd een half procent duurder.

Bedrijfsnieuws

TotalEnergies steeg bijna 2 procent in Parijs. Shell werd in Amsterdam ook meer dan een procent duurder.

Ook financials waren in trek na dividendnieuws vanuit Amerika, met plussen van ruim een procent voor ING, Deutsche Bank en BNP Paribas. Betaalbedrijf Worldline tikte ruim 3,5 procent koerswinst aan in Parijs.

Renault zou zijn plannen om Ampère naar de beurs te brengen moeten heroverwegen, vindt Jefferies. De investeringen in batterij-auto's zouden kunnen worden gefinancierd met de aandelen Nissan die de Franse autofabrikant bezit. Het aandeel daalde licht.

Wolters en sectorgenoot RELX zijn volgens JPMorgan aandelen die zullen profiteren van AI, net als ASML, ASMI en SAP. Toch hadden deze aandelen maandag moeite om het groen te vinden. Alleen ASML eindigde een half procent hoger in Amsterdam.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden vrijwel vlak rond het Europese slot.