WDP voldeed in 2021 aan FBI-condities

(ABM FN) WDP heeft van de Nederlandse belastingdienst bevestigd gekregen dat het in 2021 voldeed aan de eisen voor een FBI en verhoogde hierop de outlook voor 2023. Dit maakte WDP maandagavond bekend.

"WDP Nederland heeft recent zijn aanslag vennootschapsbelasting voor boekjaar 2021 als FBI ontvangen, nadat het eerder zijn belastingaangifte als FBI had ingediend. Hiermee werd bevestigd dat voor 2021 aan alle voorwaarden als FBI voldaan is."

Het is de verwachting van WDP dat het FBI-regime eveneens van toepassing zal zijn op de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en nadien zal komen te vervallen. Dit vanwege de plannen van de Nederlandse regering om via een wetswijziging beleggingen in vastgoed uit te sluiten van het Nederlandse FBI-regime per 1 januari 2025.

Dit betekent ook dat WDP de provisie die werd geboekt in 2021 en 2022 en die was vooropgesteld voor 2023, in zijn resultaten voor 2023 zal terugdraaien. Dit heeft een eenmalige positieve impact op de EPRA-winst van circa 11 miljoen euro, ofwel 0,05 euro per aandeel voor 2023.

Daardoor kan de outlook voor 2023 omhoog, zei WDP maandagavond.

Op basis van de eenmalige positieve impact op het resultaat, verhoogde WDP de outlook voor de EPRA-winst voor 2023 van 1,35 tot 1,40 euro per aandeel, een stijging met 12 procent ten opzichte van de 1,25 euro per aandeel in 2022.

Het verwachte dividend per aandeel werd daarom verhoogd naar 1,12 euro bruto per aandeel voor 2023. Over 2022 werd een dividend van 1,00 euro per aandeel uitgekeerd.