AEX zet stijging door

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de tweede jaarhelft met winst gestart, na een goede prestatie in de eerste zes maanden. De AEX steeg maandag 0,3 procent naar 776,44 punten. "Wereldwijde aandelen schrijven in euro gemeten inmiddels een mooi rendement van 11,5 procent en Europese staatsleningen boeken een klein positief rendement", zag investment manager Simon Wiersma van ING. De AEX steeg in de eerste zes maanden meer dan 12 procent. "Het waren vooral de megagrote Amerikaanse technologiebedrijven die met hun superbeursomvang en koersontwikkeling de indexen omhoogstuwden", voegde Wiersma toe. De euro/dollar handelde op 1,0917 en olie werd iets duurder. Aanvankelijk steeg de olieprijs nog harder, nadat Bloomberg meldde dat zowel Saoedi-Arabië als Rusland de olieproductie blijft verlagen. Maar cijfers over de wereldwijde industrie in de vorm van de inkoopmanagersindexen deed de vrees voor een recessie weer opleveren en stuurde de olieprijs weer omlaag. Het verschil tussen de tweejarige en tienjarige Amerikaanse rente bereikte maandag het hoogste niveau sinds 1981. De inversie van de rentecurve is doorgaans een goede voorbode voor een aanstaande recessie. Stijgers en dalers In de AEX deed het goed met een koerswinst van 2,0 procent. Heineken verkocht frisdrankproducent Vrumona aan Royal Unibrew voor 300 miljoen euro. Verder deden de financials het goed. ABN AMRO won 2,2 procent, Aegon 1,9 procent en ING 1,6 procent. Van het weekend verhoogden veel grote Amerikaanse banken hun dividend, nadat een stresstest door de Fed geen problemen liet zien. Besi en Wolters Kluwer waren de grootste dalers en verloren 1,3 en 1,7 procent. Wolters en sectorgenoot RELX zijn volgens JPMorgan aandelen die zullen profiteren van AI. In de AMX steeg ook Just Eat Takeaway door, met vandaag een winst van 4,5 procent. Aperam won 3,6 procent, maar Flow Traders daalde 1,9 procent. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Flow Traders, na een waarschuwing van de flitshandelaar vorige week. Bij de kleinere aandelen ging Ebusco 5,0 procent hoger en won BAM 2,9 procent. NSI herfinancierde een lening van 65 miljoen euro en won 2,7 procent. Vivoryon en Azerion daalden 1,1 en 1,2 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager. Vanwege de viering van Independence Day morgen, sluiten de Amerikaanse markten vanavond al om zeven uur. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.