Beursblik: meningen verdeeld over Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Akzo Nobel zal op 25 juli een daling van de verkoopvolumes melden voor het tweede kwartaal, maar de meningen zijn verdeeld over de vraag of de zwakte van de markt voor verf en coatings goed wordt ingeschat door analisten.



De consensusverwachting gaat uit van een omzet van 2,87 miljard euro en een EBIT-resultaat van 314 miljoen euro, met decoratieve verf goed voor 156 miljoen euro en coatings voor 188 miljoen euro.



Analisten van UBS zijn iets terughoudender met een omzet van 2,85 miljard, een EBIT van 304 miljoen, waarvan verf 162 miljoen en coatings 170 miljoen euro.



Het verschil zit deels in de verwachte prijsverhoging die Akzo Nobel kon doorvoeren: UBS denkt dat dit niet meer dan 3 procent was terwijl analisten gemiddeld uitgaat van 4 procent.



De belangrijkste vragen zullen vermoedelijk draaien om de stand van zaken met de afbouw van voorraden in Europa en eventueel zichtbaar herstel in China in de tweede helft van het jaar.

UBS denkt dat Akzo Nobel zijn outlook voor het EBITDA-cijfer kan verhogen, van 1,2 tot 1,5 miljard nu in de richting van de consensus die uitgaat van 1,5 miljard euro.



De bank heeft een koopadvies en koersdoel van 90,00 euro en denkt dat het aandeel laag gewaardeerd is.



JPMorgan staat er wat anders in met een koersdoel van 63,00 euro. De Amerikanen hebben Akzo Nobel recent op de lijst gezet voor mogelijke tegenvallers, oftewel de Negative Catalyst Watch en het advies is Onderwogen omdat ze denken dat de consensusverwachting te optimistisch is voor de verffabrikant.



Ze wijzen erop dat zowel in China als Europa er weinig vraag is naar huizen. De 100 grootste vastgoedontwikkelaars in China meldden een volumedaling van 28 procent in juni, en genormaliseerd over vier jaar is die daling zelfs 52 procent; dat was in mei nog 45 procent.

In de EU en het Verenigde Koninkrijk is het ook niet best, met een volumedaling van 20 procent bij de Britten en afnemende vraag naar hypotheken in de EU.



Weliswaar is de omzet uit China beperkt tot zo'n 13-14 procent van de groepsomzet, waarbij relatief weinig nieuwbouw zit, maar JPMorgan waarschuwt dat ook de bestaande woningmarkt in het slop lijkt te zitten in China. De markt voor decoratieve verf in Europa is goed voor 20 procent van de omzet en die markt is ook zwak.



Akzo haalt de bulk van zijn groepsomzet uit coatings voor de industrie, 60 procent. Die zal ook last hebben gehad van de zwakke inkoopmanagersindices voor de industrie de laatste maanden, sombert de Amerikaanse bank.

Bron: ABM Financial News