Beursblik: Nederlandse databedrijven en halfgeleiders profiteren van AI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Een aantal Nederlandse aandelen kan nu al profiteren van kunstmatige intelligentie (AI). Dit schreef JPMorgan maandag in een analistenrapport. De Amerikaanse bank wijst onder meer op Wolters Kluwer en RELX, die AI toepassen, waarvan de omzetgroei profiteert. Daarbij zullen ASML en ASM International goed profiteren van een aanzienlijke uitbreiding van de AI-servercapaciteit, aldus JPMorgan. Andere Europese bedrijven die volgens de analisten profiteren van AI, zijn onder meer het Duitse softwarebedrijf SAP, waar een snellere digitalisering ten goede zou moeten komen aan bedrijven die klanten migreren naar cloudomgevingen, en 's werelds grootste reclamebedrijf WPP. Bij telecombedrijven kan AI worden ingezet voor kosten en netwerkefficiëntie, aldus de analisten van de Amerikaanse bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.