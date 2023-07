Video: sombere beursexperts bullish op DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts blijven pessimistisch gestemd, hoewel de verwachtingen voor juli minder negatief zijn dan voor juni. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano, waarin het aandeel DSM als grootste favoriet uit de bus kwam. Klik hier voor: sombere beursexperts bullish op DSM Bron: ABM Financial News

