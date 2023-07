Saoedi's en Russen blijven productie verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië zal zijn eenzijdige verlaging van de olieproductie met een maand verlengen, om het olie-aanbod in te perken terwijl de ongerustheid over de wereldeconomie aanhoudt. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag. Ook bondgenoot Rusland heeft nieuwe beperkingen op de export van olie aangekondigd. Het koninkrijk Saoedi-Arabië zal de verlaging met één miljoen vaten per dag handhaven, die deze maand werd gestart en die nu ook in augustus zal doorgaan. Deze verlaging komt bovenop de bestaande afspraken over beperking van de olieproductie door OPEC+landen, meldde het staatspersbureau volgens Bloomberg. Het land zal dagelijks ongeveer 9 miljoen vaten oppompen. Dat is het laagste niveau in jaren. De Arabische olieproducent offert verkoopvolumes op voor wat vooralsnog een minieme beloning is aan hogere verkoopprijzen. De olieprijs steeg maandag wel op het nieuws, met een plus van ongeveer 1 procent voor een vat Brent-olie op 76,12 dollar per vat voor de meest kortlopende future. Bron: ABM Financial News

