Europese beurzen noteren hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, geleid door mijnbouwers en energiebedrijven, maar de winsten zijn bescheiden.

De brede STOXX Europe 600 steeg 0,1 procent tot 462,58 punten, de Duitse DAX won 0,1 procent tot 16.158,93 punten en de Franse CAC 40 toonde ook een plus 0,1 procent op 7.406,38 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.551,86 punten.

De bereidheid om risico te nemen, is toegenomen bij beleggers in de afgelopen handelsdagen, dankzij de groeiende verwachtingen dat de rentecyclus van de Federal Reserve zijn einde nadert.

"Hoewel algemeen wordt geaccepteerd dat de rente deze maand verder stijgt en dat er nog een verhoging kan komen dit jaar, worden beleggers hoopvoller dat de Fed nu de zaak bijna op orde heeft, terwijl de aanhoudend sterke economie steeds meer wijst op het ideale scenario van een zachte landing", stelde Interactive Investor.

Economisch nieuws was er vannacht uit China, waar de industrie in juni iets minder sterk groeide.

De industrie in de eurozone is in juni nog harder gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 44,8 in mei naar 43,4 in juni, de laagste stand in 37 maanden.

Econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank benadrukte dat de zwakte in de industrie breed gedragen is in alle regio's. De zwakke vraag is volgens hem vooral zichtbaar in Duitsland, gevolgd door Italië en Frankrijk.

De olieprijs steeg. WTI-olie werd 1,1 procent duurder op 71,37 dollar. Brent-olie steeg 1,1 procent naar 76,02 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0915 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Totalenergies en Aperam stegen relatief hard, met 2,5 tot 3 procent. Shell werd in Amsterdam ook ruim 2 procent duurder.

Ook banken waren in trek, met plussen van 2 procent voor ING, Nordea en BNP Paribas. Betaalbedrijf Worldline tikte 3 procent koerswinst aan in Parijs.

Sterke dalers waren met een lampje te zoeken op de Europese beurzen. Grote dalers waren er sowieso nauwelijks.

Renault zou zijn plannen om Ampere naar de beurs te brengen moeten heroverwegen, vindt Jefferies. De investeringen in batterij-auto's zouden kunnen worden gefinancierd met de aandelen Nissan die de Franse autofabrikant bezit.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren vrijwel onveranderd.

Wall Street sloot vrijdag flink hoger. De S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 4.450,38 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.407,60 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.787,92 punten.