Beursblik: aanhoudende uitdagingen voor vastgoed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedbedrijven zijn twee jaar na de coronacrisis en de impact hiervan op zowel de economie als de samenleving een nieuw tijdperk ingegaan. Dit stelde zakenbank Degroof Petercam maandag in een sectorrapport. Deze nieuwe periode wordt gekenmerkt door hogere rentes en stijgende inflatie. Als gevolg hiervan heeft beursgenoteerd vastgoed een ongekende correctie gekend. De vastgoedindex EPRA Eurozone is gedurende 2022 met 31 procent gedaald en ook dit jaar verliest de index bijna 8 procent. De dalende aandelenkoersen hebben de bedrijven in een ongemakkelijke positie gebracht en hebben de voorwaarden waaronder de aandelen- en obligatiemarkten toegankelijk zijn, fundamenteel veranderd, aldus de analisten van Degroof. Zo zijn sommige bedrijven in een perfecte storm terechtgekomen waarbij de investeringsplannen overeenkomen met een groeimarkt, terwijl de correctie op de vastgoedmarkt al is ingezet. De zakenbank ziet wel dat de huurinkomsten stijgen en er een solide vraag is, waardoor verdere sterke waardeverminderingen van het vastgoed niet in de lijn der verwachting liggen. Degroof vindt wel dat vastgoedondernemingen zich moeten aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden, terwijl de huidige schuldenlast binnenkort geherfinancierd moet worden. De recente bankfaillissementen in de VS helpen ook niet mee en hebben zo haar sporen in Europa achtergelaten. Degroof Petercam heeft wel een aantal favorieten. Dat zijn Montea, Retail Estates, Care Property Invest, Mercialys en Shurgard. Tevens verhoogde de zakenbank het advies voor twee namen, namelijk Shurgard van Houden naar Kopen en Wereldhave van Reduceren naar Houden. Daar staat tegenover dat de adviezen voor zes aandelen neerwaarts werden aangepast naar Houden, namelijk voor Aedifica, Ascencio, Cofinimmo, Immobel , NSI en Xior. Het advies voor Vastned Retail is van Houden naar Reduceren verlaagd. Tenslotte heeft Degroof Petercam vier bedrijven op een M&A-watchlist geplaatst. Dit zijn Care Property Invest, Intervest, NSI en Xior. Bron: ABM Financial News

