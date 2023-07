Damrak begint juli goed: 21 AEX-aandelen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de tweede jaarhelft vooralsnog goed begonnen.



De aandelen noteerden maandag richting het einde van de ochtendhandel in het groen. De AEX index steeg 0,7 procent tot 779,70 punten, terwijl de AMX 0,6 procent won.

"Wereldwijde aandelen schrijven in euro gemeten inmiddels een mooi rendement van 11,5 procent en Europese staatsleningen boeken een klein positief rendement", zag investment manager Simon Wiersma van ING, nadat vrijdag de eerste jaarhelft werd afgesloten. De AEX steeg in de eerste zes maanden meer dan 12 procent.

"Het waren vooral de megagrote Amerikaanse technologiebedrijven die met hun superbeursomvang en koersontwikkeling de indexen omhoogstuwden", voegde Wiersma toe.



Valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst merkte op dat de volatiliteit op de markten aan het dalen is, wat vreemd lijkt gezien alle onzekerheden. "De rentes zijn in recordtempo opgetrokken, het Chinese herstel blijft uit en de situatie in Rusland is nu ook niet heel stabiel meer."



De industrie in de eurozone is in juni nog harder gekrompen, zo bleek maandag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 44,8 in mei naar 43,4 in juni, de laagste stand in 37 maanden.

Econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank benadrukte dat de zwakte in de industrie breed gedragen is in alle regio's. De zwakke vraag is volgens hem vooral zichtbaar in Duitsland, gevolgd door Italië en Frankrijk.

De euro/dollar noteerde op 1,0886, 0,2 procent lager dan vrijdagavond.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ABN AMRO, met een plus van bijna 3 procent. Sectorgenoot ING kon ook 2 procent bijschrijven. Heineken en Aegon wonnen 2,4 en 1,9 procent.

Ook indexzwaargewichten ASML en Shell zaten met 0,8 en 1,9 procent in de lift. Databedrijf Wolters Kluwer is met een verlies van 0,9 procent een sterke daler. Alleen IMCD doet het slechter met een verlies van 1,4 procent.

In de AMX ging Just Eat Takeaway aan kop met 3,1 procent koerswinst. Signify won 2,8 procent.

Flow Traders was de dissonant met een koersverlies van 2,1 procent, na een koersdoelverlaging door Degroof Petercam.

In de AScX won Ebusco bijna 5 procent. Houtveredelaar Accsys daalde juist meer dan 2 procent.