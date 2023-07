Valuta: opvallend gebrek aan vrees

Gebrek aan vrees? Industrie eurozone krimpt veel te snel:



De eurozone zit in een vicieuze cirkel: de ECB verhoogt de rentes om de inflatie te bestrijden. Die renteverhogingen doen economisch pijn. Het lijkt allemaal logisch, inflatie aanpakken nadat je die uit de hand liet lopen door te lang af te wachten. Echter dat kan niet zonder pijn, of wat er nu gebeurt, beleid maken wat mogelijk TE toxisch wordt.



Wat er nu gebeurt met te veel renteverhogingen, de overheden in de eurozone reageren erop door keer op keer op grote schaal zelfs te compenseren voor die pijn, wat tot uiting komt in nog hogere begrotingstekorten. Het probleem is dat compenseren de inflatie juist omhoogstuwt (zie ook al die loonsverhogingen)

Via het continu aanjagen van die vraag en lonen loopt en de inflatie juist verder op, en wordt bv. een steeds groter deel van het MKB gesloopt.



Dit gaat straks zo overduidelijk snel en heftig spelen, dat er nog meer spanningen binnen de munteenheid gaan opspelen. En wat ook blijkbaar meespeelt, is het politieke plaatje. Centrale banken zouden 100% onafhankelijk moeten zijn, echter lijkt het erop, dat in bepaalde regio's er te veel gekeken wordt naar onderlinge internationale wisselkoersen van bepaalde voorname currencies.



Een ontwikkeling waar monetair gezien steeds meer economen zich nu afvragen, of dit allemaal wel goed blijft gaan.



Centrale banken maken meer kapot dan ons lief is.