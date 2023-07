Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 24,00 naar 21,00 euro, met handhaving van het Houden advies, uitgaande van een zwak resultaat in het tweede kwartaal.

De marktstatistieken wijzen erop dat het een lastig kwartaal is geweest voor het flitshandelbedrijf, zowel voor de winst als de netto-handelsinkomsten. Er is een duidelijke daling van de marktvolumes in ETPs. In Europa lijkt dit 23 procent lager te zijn dan in het eerste kwartaal, op basis van april en mei, in de Amerika’s 18 procent en in Azië 7 procent. Deze cijfers voor juni zijn nog niet binnen.

Analist Michael Roeg verlaagde daarom zijn verwachtingen voor het tweede en de volgende kwartalen.

Ook de volatiliteit lag beduidend lager, met 17,2 in het tweede kwartaal versus 20,3 in het eerste kwartaal, gewogen naar de omzet per regio.

De volumes en de volatiliteit in crypto zijn ook sterk gedaald, aldus Degroof Petercam.

Dit betekent dat de handelsinkomsten van Flow Traders lager zullen liggen dan de 111 miljoen euro in het eerste kwartaal, en de verwachting van Degroof Petercam gaat daarom omlaag van 102 miljoen naar 75 miljoen euro.

Dit keert altijd weer ten goede en Roeg maakt zich geen zorgen, maar voor 2023 en de twee daaropvolgende jaren rekent de analist op respectievelijk 11, 13 en 13 procent minder inkomsten voor Flow Traders. Voor de winst per aandeel verlaagde Roeg zijn taxaties met 20, 24 en 23 procent.

Het aandeel Flow Traders daalde maandag met 1,9 procent naar 19,84 euro.