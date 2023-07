Heineken verkoopt frisdranktak Vrumona Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft frisdrankproducent Vrumona verkocht voor 300 miljoen euro aan Royal Unibrew. Dit maakte de bierbrouwer maandag bekend. Heineken Nederland wil zich nog scherper focussen op haar groei in de biermarkt en aanpalende biercategorieën en zocht daarom een koper voor frisdrankproducent Vrumona en heeft deze gevonden in Royal Unibrew uit Denemarken, aldus de bierbrouwer. Het voorgenomen besluit voor de overname wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de ondernemingsraad en de autoriteiten. Royal Unibrew wil met Vrumona verder groeien in frisdranken. Er zullen geen banen bij Vrumona verdwijnen als gevolg van de verkoop aan Royal Unibrew, aldus Heineken. Het aandeel Heineken noteerde maandag bijna 2 procent hoger op 95,95 euro. Bron: ABM Financial News

