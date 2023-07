Industrie eurozone krimpt nog harder

(ABM FN) De industrie in de eurozone is in juni nog harder gekrompen. Dit bleek maandag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 44,8 in mei naar 43,4 in juni, de laagste stand in 37 maanden.

Econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank benadrukte dat de zwakte in de industrie breed gedragen is in alle regio's. De zwakke vraag is volgens hem vooral zichtbaar in Duitsland, gevolgd door Italië en Frankrijk.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.