Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal licht

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 35,00 naar 34,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Duitse bank. Analist Bastian Synagowitz verwacht dat de inkoop van eigen aandelen doorgaat, ondanks de uitdagende vooruitzichten. De staalonderneming zal binnenkort de tweede kwartaalcijfers publiceren en de analist verwacht een stijging van de cijfers op kwartaalbasis, aangejaagd door betere marges in de VS en Europa. Ook zal er voor het eerst een consolidatie plaatsvinden van het overgenomen Braziliaanse CSP. Dit zal in eerste instantie een positieve bijdrage leveren van 150 miljoen dollar. Daar staan wel zwakkere prestaties in de mijnbouw tegenover, als gevolg van lagere volumes en dito prijzen. Deutsche Bank heeft de ramingen voor 2023 tot en met 2025 licht neerwaarts aangepast vanwege de zwakkere Chinese markt en de ijzerertsprijzen. Ook heeft de bank in lijn met deze taxaties het koersdoel verlaagd van 35,00 naar 34,00 euro. Het aandeleninkoopprogramma dat loopt tot mei 2025 is goedgekeurd en Deutsche Bank houdt er rekening mee dat het bedrag nog weleens zou kunnen worden verhoogd, als de vrije kasstroom sterker blijkt te zijn dan verwacht. Inmiddels is de waardering van het bedrijf weer op de niveaus van 2020, ondanks het feit dat het financiële risico aanzienlijk is verlaagd en de kwaliteit van de activa en de winstvooruitzichten zijn verbeterd. "Daarom blijven we de aandelen als aantrekkelijk beschouwen", aldus de Deutsche Bank. Wel is er, gezien de zwakke vooruitzichten voor de vraag in het westen in de tweede jaarhelft, een herstel op de Chinese markt nodig om een sterker herstel van de aandelekoers te bewerkstelligen, zo meent Synagowitz. Het aandeel ArcelorMittal noteerde maandagochtend 0,7 procent hoger op 25,11 euro. Bron: ABM Financial News

