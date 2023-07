Jaarvergadering Value8 stemt in met agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van Value8 heeft met grote meerderheid ingestemd met de punten op de agenda. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. Alle agendapunten werden aangenomen met meer dan 99,9 procent van de stemmen. Op de vergadering was 61 procent van het uitstaande kapitaal vertegenwoordigd. Aandeelhouders zijn blij dat Value8 een oob-accountant heeft gevonden, dat de jaarrekening van 2022 is voorzien van een goedkeurende verklaring en dat Value8 van de penalty bench is verdwenen, zei CEO Peter Paul de Vries. De Vereniging van Effectenbezitters, waar De Vries zelf 11 jaar directeur van was, stemde tegen de benoeming van de nieuwe accountant, maar stond daarin alleen, met 8 stemmen tegenover 6,34 miljoen. De VEB pleitte ervoor te wachten op een wetsvoorstel dat een aanwijsplicht van accountants invoert. "Dat achten wij risicovol en onverstandig", aldus De Vries. Op 25 augustus zal er een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden met de vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening 2022 als agendapunt. Het dividend over 2022 zal na deze vergadering betaalbaar worden gesteld. Bron: ABM Financial News

