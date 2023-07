DSM-Firmenich rondt overname Adare Biome af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft de overname van Adare Biome afgerond. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. De transactie werd op 19 april aangekondigd, voor een ondernemingswaarde van 275 miljoen dollar. DSM-Firmenich betaalt 18 keer de verwachte EBITDA in 2023 voor de pionier in de ontwikkeling van zogeheten postbiotics. Postbiotics is een snel opkomende markt voor producten op basis van bacteriën of gisten die bijdragen aan een gezonde spijsvertering. Bron: ABM Financial News

