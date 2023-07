'Apple verlaagt productiedoelstelling voor Vision Pro-headset' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple verlaagt de productiedoelstellingen voor zijn langverwachte Vision Pro-headset als gevolg van problemen bij het maken van het complexe ontwerp. Dit berichtte de Financial Times maandagochtend. Apple zou in 2024 minder dan 400.000 exemplaren van het apparaat produceren en plannen voor een goedkopere variant zijn uitgesteld. Dit schreef de zakenkrant op basis van bronnen. Twee in China gevestigde leveranciers van componenten voor de Vision Pro zeiden afzonderlijk tegen de krant dat Apple slechts om genoeg onderdelen vroeg voor 130.000 tot 150.000 exemplaren in het eerste jaar. Dit wijst volgens de FT op een scherpe daling van een eerdere interne verkoopdoelstelling van 1 miljoen stuks in de eerste 12 maanden. Apple gaf geen commentaar aan de krant. Bron: ABM Financial News

