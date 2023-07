AEX zet opmars vermoedelijk voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, na een overtuigend slot op Wall Street vrijdagavond en groene koersenborden in Azië vanochtend.

Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Afgelopen vrijdag sloot de AEX op 773,94 punten, de hoogste stand van dit jaar. Halverwege 2023 staat de index nu op een winst van ruim 12 procent. Dividenduitkeringen zijn dan nog niet meegerekend.

Die stijging valt echter in het niet bij de opmars van de index van de ongeveer 100 grootste Amerikaanse technologie ondernemingen, de Nasdaq 100, die onder aanvoering van de 'Magnificent Seven' dit jaar maar liefst bijna 39 procent is gestegen. Beleggers vermoeden dat deze zeven bedrijven bij uitstek zullen profiteren van de razendsnelle ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie.

Afgelopen jaar waren techaandelen door de inflatie- en renteontwikkelingen juist niet geliefd, met een verlies op jaarbasis voor de Nasdaq 100 index van 33 procent.

Goldman Sachs stelde afgelopen maand het koersdoel voor de S&P 500 index opwaarts bij, en de analisten benadrukten daarbij dat kunstmatige intelligentie, AI, de winstmarges positief zal beïnvloeden. De zakenbank berekende dat AI over een periode van tien jaar tot een jaarlijkse productiviteitsgroei van anderhalf procent kan leiden.

Ook vrijdag was het sentiment op Wall Street al positief met een winst voor techbeurs Nasdaq van anderhalf procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index 0,8 procent won. Apple, lid van de Magnificent Seven, doorbrak de grens van een beurswaarde van 3.000 miljard dollar.

Amerikaanse beleggers haalden vrijdag steun uit hoopgevende inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie bedroeg in mei 4,6 procent, tegen 4,7 procent in april, terwijl de reguliere PCE-inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,8 procent, versus 4,3 procent een maand eerder. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

"De PCE-kerninflatie is in mei onverwacht iets afgekoeld en nu de consumentenuitgaven ook aan momentum verliezen, is er mogelijk minder noodzaak tot agressieve renteverhogingen", zei ING.

Nabeurs op Wall Street presenteerden een aantal grote Amerikaanse banken plannen om aandeelhouders te belonen, nadat eerder in de week een stresstest van de Amerikaanse Federal Reserve geen grote problemen blootlegde.

Onder meer JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup en Wells Fargo kondigden aan het dividend te verhogen, terwijl ook her en der aandeleninkoop programma’s werden aangekondigd.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag in New York 1,1 procent, hoger op 70,64 dollar per vat.

In Azië is het sentiment vanochtend ook positief met winsten van 1,4 procent tot 1,7 procent voor de beurzen in Tokio, Hongkong en Shanghai.

De Japanse industrie liet in juni krimp zien, na nog een groei in mei, terwijl in China de industrie een groeivertraging liet zien. Later vandaag volgen de inkoopmanagersindices voor de industrie in Europa en Amerika.

Wall Street sluit vandaag al om 19.00 uur in verband met de viering van the Fourth of July morgen. Dinsdag houdt Wall Street de hele dag de deuren gesloten.

Bedrijfsnieuws

CTP heeft drie nieuwe verhuurcontracten getekend voor in totaal 31.750 vierkante meter in Hongarije.



NSI paste zijn financiering met Berlin Hyp aan. Met de nieuwe lening lopen zowel de gemiddelde looptijd van de leningen als de kosten op, naar respectievelijk 4,3 jaar en 3,1 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,2 procent tot 4.450,42 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.407,60 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.787,92 punten.