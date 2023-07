CTP tekent drie nieuwe verhuurcontracten in Hongarije Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft drie nieuwe verhuurcontracten getekend voor in totaal 31.750 vierkante meter in Hongarije. Dit maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend. Het gaat om locaties bij CTPark Budapest West en CTPark Komárom, beide dicht bij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. CTP heeft de nieuwe huurcontracten getekend met onder meer Teqball en Quehenberger, twee bestaande huurders van CTPark Budapest West. Teqball is een in Hongarije gevestigd bedrijf dat tafels maakt voor Teqball, een nieuwe op voetbal gebaseerde sport gespeeld op een gebogen tafel die snel aan populariteit wint. Het bedrijf heeft getekend voor 4.000 vierkante meter met een huurovereenkomst van 8,5 jaar, naast de 10.650 vierkante meter die het al huurt in CTPark Budapest sinds juni 2021. Internationale logistiek dienstverlener Quehenberger breidt ook uit op CTPark Budapest West. Hier gaat het om een nieuwe unit van 11.000 vierkante meter met een huurcontract van 5,5 jaar. CTP heeft ook een nieuwe overeenkomst getekend bij CTPark Komárom met FSK L&S Hungary Szolgáltató Kft, een logistiek bedrijf dat deel uitmaakt van het wereldwijd opererende batterijbedrijf SK Group met het hoofdkantoor in Zuid-Korea. FSK L&S Hongarije Szolgáltató Kft huurt 12.500 vierkante magazijnruimte en nog eens 4.250 vierkante meter kantoorruimte voor een periode van zeven jaar. Bron: ABM Financial News

