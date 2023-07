'ING sleept kopertycoon He Jinbi voor de rechter om garantie' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING Bank heeft een rechtszaak aangespannen in Hongkong tegen de Chinese kopertycoon He Jinbi, voor het niet nakomen van een garantie voor 147 miljoen dollar aan onbetaalde leningen. Dit meldde Bloomberg maandag. Het gaat om schulden van Triway International, waarvoor He garant stond, volgens een gerechtelijk document gedateerd op 26 juni. De bank eiste dat He de schuld in oktober 2022 zou betalen, maar deze voldeed niet aan zijn verplichting, claimt ING, dat ook rente en bijkomende schade meeneemt in de claim. Bron: ABM Financial News

