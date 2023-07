Chinese industrie groeit nog net Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie is in juni iets gedaald, maar wijst nog wel op groei. Dit bleek maandag uit cijfers van Caixin en S&P Global. De index daalde van 50,9 in mei naar 50,5 in juni. De groei van de productie was trager dan een maand eerder, maar voor de vijfde maand op rij bleef de deelindex boven 50 punten, de grens tussen groei en krimp. De groei van de nieuwe orders vertraagde ook, maar bleef wel positief, dankzij de binnenlandse vraag, terwijl ook de buitenlandse orders net boven de grens van 50 punten bleven. De deelindex die de werkgelegenheid volgt was wel ruim onder 50, na een dieptepunt in april en een sprong omhoog in mei. Het officiële cijfer, dat de grote staatsfabrieken nauwer volgt dan Caixin, verbeterde van 48,8 in mei naar 49,0 in juni, maar bleef dus ook wijzen op krimp, zo bleek vorige week al. "Het Chinese herstel moet nog vaste voet aan de grond krijgen", stelde Wang Zhe, econoom bij Caixin. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

