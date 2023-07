NSI slaagt in herfinanciering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft zijn financiering met Berlin Hyp aangepast en verlengd. Dit maakte het Nederlandse vastgoedfonds maandag voorbeurs bekend. De lening is verlengd tot juni 2027. Met de nieuwe lening lopen zowel de gemiddelde looptijd van de leningen als de kosten op, naar respectievelijk 4,3 jaar en 3,1 procent. Tot 2026 lopen er geen leningen af, aldus NSI. Bron: ABM Financial News

