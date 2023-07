Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een hoger slot op vrijdag in de VS en groene koersenborden vanochtend in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 49 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 28 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na positieve inflatiecijfers.

De Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag hoger, na een sterker dan verwachte daling van de inflatie in de eurozone. De prijzen stegen in juni in de eurozone op jaarbasis met 5,5 procent, tegen 6,1 procent in mei, terwijl de kerninflatie steeg van 5,3 naar 5,4 procent.

"De inflatie in de eurozone ligt op koers voor een hobbelige daling", zei econoom Bert Colijn van ING. "De inflatie blijft snel dalen als gevolg van dan energieprijseffecten, maar de kerninflatie is in juni weer gestegen. Dit komt met name door de effecten van overheidssteun en de onderliggende trend blijft desinflatoir. De bezorgdheid over de aanhoudende loongroei blijft bestaan, aangezien de werkloosheid in mei historisch laag bleef", voegde hij toe.

Ook Amerikaanse inflatiecijfers vielen vrijdag mee.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de werkloosheid in de eurozone in mei ongewijzigd bleef op 6,5 procent.

In Duitsland steeg het aantal werklozen in juni echter met 28.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 5,7 procent, tegen 5,6 procent een maand eerder. De Duitse detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gestegen met 0,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 3,6 procent.

De Franse consumentenprijzen zijn in juni minder hard gestegen dan verwacht. De prijzen stegen op jaarbasis met 4,5 procent, tegen 5,1 procent in mei, terwijl de markt rekende op 4,7 procent.

De Britse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent gegroeid.

Bedrijfsnieuws

ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. De koers daalde 0,8 procent.

Engie heeft de outlook voor 2023 verhoogd. De goede prestaties in het eerste kwartaal hebben zich verder gezet in april en mei. Voor het volledige boekjaar wordt nu gemikt op een nettowinst van 4,7 tot 5,3 miljard euro. Eerder ging Engie uit van 3,4 tot 4,0 miljard euro. Het aandeel won 1,7 procent.

Sodexo heeft bij de omzetcijfers over het derde kwartaal de jaaroutlook verfijnd. De onderliggende marge wordt nu verwacht uit te komen op 5,5 procent bij constante wisselkoersen. In een eerdere outlook werd nog uitgegaan van een marge "dicht bij" de 5,5 procent. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Verder had de koers van het aandeel Aperam het lastig in Amsterdam en Brussel, na een reeks negatieve analistenrapporten. De koers daalde 5,7 procent.

In Frankfurt waren de verliezen zeer beperkt en dat beeld was in Parijs hetzelfde.

Euro STOXX 50 4.399,09 (+1,0%)

STOXX Europe 600 461,93 (+1,2%)

DAX 16.147,90 (+1,3%)

CAC 40 7.400,06 (+1,2%)

FTSE 100 7.531,53 (+0,8%)

SMI 11.280,29 (+1,0%)

AEX 773,94 (+0,7%)

BEL 20 3.543,18 (+1,3%)

FTSE MIB 28.230,83 (+1,1%)

IBEX 35 9.593,00 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag hoger. Vandaag gaan de beurzen in Amerika eerder dicht en morgen blijven de beurzen helemaal gesloten.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Wall Street haalde vrijdag steun uit hoopgevende inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie bedroeg in mei 4,6 procent, tegen 4,7 procent in april, terwijl de reguliere PCE-inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,8 procent, versus 4,3 procent een maand eerder. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

"De PCE-kerninflatie is in mei onverwacht iets afgekoeld en nu de consumentenuitgaven ook aan momentum verliezen, is er mogelijk minder noodzaak tot agressieve renteverhogingen", zei ING.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inkomens van Amerikanen in mei op maandbasis zijn gestegen met 0,4 procent, terwijl de consumentenbestedingen stegen met 0,1 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juni nog iets verder verbeterd dan eerder werd verwacht, terwijl de inflatieverwachting conform een eerdere raming daalde. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 59,2 naar 64,4. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,3 procent, terwijl de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar uitkwam tussen 2,9 en 3,1 procent.

De inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago steeg van 40,4 in mei naar 41,5 in juni.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd; een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven in mei. Wall Street sluit reeds om 19.00 uur de deuren in verband met de viering van the Fourth of July een dag later.

Bedrijfsnieuws

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen, nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo presenteerden vrijdag nabeurs nieuwe plannen voor het beter belonen van de aandeelhouders met onder meer dividendverhogingen.

Apple heeft vrijdag in de Amerikaanse voorbeurshandel een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar behaald, waarbij analisten nog steeds overtuigd zijn van de koopwaardigheid van het aandeel. Uit data van FactSet blijkt dat bijna 40 analisten Apple als koopwaardig beschouwen. Citigroup startte donderdag met het volgen van het aandeel van Apple met een koopadvies en een koersdoel van 240 dollar. Het aandeel steeg circa 2,0 procent.

Het aandeel Nike daalde ruim 2,0 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers gisterenavond. Het bedrijf heeft last van een afnemende vraag naar sportschoenen en kleding. Het aandeel dreigt 3 procent lager te gaan openen.

Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresseerd. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 11 procent naar 2,7 miljard dollar, vooral dankzij een sterke verkoop van Modelo Especial. Dit bier profiteert stevig van de problemen bij Bud Light van AB InBev. Een deel van Amerika boycot Bud Light na een reclamecampagne met transgender Dylan Mulvaney. Het aandeel sloot vrijwel vlak.

S&P 500 index 4.450,38 (+1,2%)

Dow Jones index 34.407,60 (+0,8%)

Nasdaq Composite 13.787,92 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 33.748,12 (+1,7%)

Shanghai Composite 3.243,24 (+1,3%)

Hang Seng 19.243,80 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0914 op de borden.

USD/JPY Yen 144,43

EUR/USD Euro 1,0916

EUR/JPY Yen 157,66

MACRO-AGENDA:

00:50 Tankan index - Tweede kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juni (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Mei (VS)

19:00 Slot Wall Street (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten