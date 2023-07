Tesla produceert en levert meer auto's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het afgelopen kwartaal meer auto's geproduceerd én afgeleverd dan een kwartaal eerder. Dit maakte de Amerikaanse producent van elektrische auto's zondag bekend in aanloop naar de cijferrapportage later deze maand op 19 juli. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal 479.900 auto's, terwijl er 466.140 exemplaren werden afgeleverd. Volgens zakenbank Jefferies lag het aantal afgeleverde auto's daarmee 4 procent boven de analistenconsensus. En op jaarbasis lagen de leveringen zelfs 83 procent hoger. In totaal werden er 460.211 auto's van de exemplaren 3 en Y geproduceerd. Van de modellen S en X werden er 19.489 geproduceerd. Vooral dit laatste was een meevaller volgens Jefferies. In de afgelopen maanden heeft Tesla meermaals de prijzen verlaagd. De vraag is in hoeverre dit de marges heeft geraakt, wat op 19 juli duidelijk zal worden. In het eerste kwartaal produceerde Tesla bijna 441.000 auto's, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.