Grote Amerikaanse banken gaan aandeelhouder beter belonen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een aantal grote Amerikaanse banken heeft vrijdagavond, zoals verwacht, de plannen gepresenteerd om de aandeelhouder te belonen, nadat eerder in de week een stresstest van de Amerikaanse Federal Reserve geen grote problemen blootlegde. CEO Jamie Dimon van JPMorgan merkte op dat de resultaten van de stresstest aantoonden dat "banken veerkrachtig zijn, zelfs als ze geconfronteerd worden met serieuze schokken". Morgan Stanley kondigde vrijdagavond aan om het dividend te verhogen van 0,775 naar 0,85 dollar per aandeel. Ook gaat de bank de komende jaren voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Sectorgenoot JPMorgan kondigde aan het dividend te verhogen van 1,00 naar 1,05 dollar per aandeel. Ook blijft de bank eigen aandelen inkopen. Goldman Sachs liet weten het dividend te verhogen van 2,50 naar 2,75 dollar per aandeel en Citigroup verhoogde het dividend van 0,51 naar 0,53 dollar per aandeel. Wells Fargo gaat ook meer dividend uitkeren. Wells Fargo besloot vrijdag om het dividend op te trekken van 0,30 naar 0,35 dollar per aandeel. Ook merkte Wells Fargo op dat het de ruimte heeft om eigen aandelen in te kopen. Bron: ABM Financial News

