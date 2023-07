Beursblik: sombere beursexperts bullish op DSM

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts blijven pessimistisch gestemd, hoewel de verwachtingen voor juli minder negatief zijn dan voor juni. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano, waarin het aandeel DSM als grootste favoriet uit de bus kwam.

Voor juli gaat 31 procent van de experts uit van een daling voor de AEX, terwijl 25 procent op een stijging rekent. In juni steeg de AEX overigens met ruim 2 procent, ondanks dat alle drie de halfgeleideraandelen in het rood eindigden.

"De pessimisten zien winstwaarschuwingen, recessies en een inflatie die niet onder controle is te krijgen. De optimisten zien dat deze beurs alles lijkt te kunnen hebben en dat draait niet zomaar van de een op de andere dag", vatte Van Zeijl de argumenten van beide kampen samen.

Voor juli is DSM dé favoriet van de experts, gevolgd door ING.

"Na het dramatische koersverloop van DSM, is het aandeel weer in trek. Een bekend beursgezegde luidt, als de koers stijgt bij slecht nieuws, dan is de bodem bereikt. Of een andere is, dat je moet kopen bij de laatste winstwaarschuwing. Dat lijkt voor DSM op te gaan en dus heeft men het aandeel als opper-topper gekozen", zei Van Zeijl in een reactie.

Minder positief zijn de experts over Philips en Randstad. Het aandeel waar zij echter het minste vertrouwen in hebben voor juli is ArcelorMittal.

"Aan de ijzerertsprijs te zien, lijkt de vraag wat tegen vallen en daar heeft Arcelor last van. Randstad is ook een economischgevoelig bedrijf, vandaar de tweede plek. Philips staat op 3 omdat het te hard is gestegen."