Macrocijfers domineren komende beursweek

(ABM FN) Beleggers krijgen aankomende week veel macro-economische cijfers voor de kiezen. Vooral industriecijfers en het Amerikaanse banenrapport kunnen op aandacht van beleggers rekenen.

De week begint met inkoopcijfers over onder meer de Europese en Amerikaanse industrie. Afgezien van deze cijfers wordt er een rustig begin van de week voorzien, mede door kortere openingstijden van Wall Street. Op maandag sluiten de Amerikaanse beurzen eerder, terwijl de deuren op dinsdag helemaal gesloten blijven in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Op dinsdag komt de Reserve Bank of Australia met een rentebesluit. Begin juni verhoogde de Reserve Bank of Australia de beleidsrente van 3,85 naar 4,1 procent, wat de financiële markten verraste. De centrale bank stelde toen dat de inflatie over haar hoogtepunt heen was, maar nog steeds te hoog is, net onder de 7 procent. "Wij verwachten nog één renteverhoging door de centrale bank en we denken dat ze het beleid niet snel zal versoepelen", aldus analist Georgette Boele van ABN AMRO.

Op woensdag zijn er cijfers over de Europese en Aziatische dienstensector. Op donderdag volgt de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector. Op woensdag staat ook het banenrapport van ADP over juni op de agenda, naast de notulen over de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank liet tijdens die vergadering de rentes ongewijzigd.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve herhaalde afgelopen week tijdens een forum van de Europese Centrale Bank in het Portugese Sintra dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft.

Richting het einde van de week krijgen beleggers nog inzicht in de Europese detailhandelsverkopen, naast data over de Amerikaanse handelsbalans. Op vrijdag worden Amerikaanse cijfers over de banengroei en werkloosheid verwacht.

Bedrijfsnieuws

Het is een betrekkelijk rustige week qua bedrijfsnieuws. Lucas Bols houdt op donderdag een jaarvergadering. In de VS opent Levi Strauss donderdag de boeken.