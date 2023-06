Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, maar sloot op kwartaalbasis voor de tweede opeenvolgende keer lager, vanwege de aanhoudende zorgen over de economische vooruitzichten. De olieprijs sloot op maandbasis 2,55 dollar, ofwel 3,75 procent hoger. Op weekbasis boekte de olieprijs een winst van 1,48 dollar, ofwel 2,14 procent. Sinds het begin van dit jaar daalde de olieprijs 9,62 dollar, ofwel 11,99 procent. Hoewel de angst voor een Amerikaanse recessie is weggeëbd na een aanhoudende stroom van optimistische economische data, blijft het pessimisme volgens analisten boven de markt hangen. Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse data die volgende week op de agenda staan, zoals inkoopmanagersindices en het Amerikaans banenrapport, de wijdverbreide somberheid zullen verdrijven, zei marktanalist Barbara Lambrecht van Commerzbank. "Zelfs als het sentiment in de productie- en dienstensector zou zijn opgeklaard, zouden marktdeelnemers dit kunnen interpreteren als een signaal dat de Fed ruimte heeft om meer op de rem te trappen", zei ze. "Dit zou vervolgens resulteren in een verzwakking van de vraag naar olie, weliswaar niet op korte termijn, maar waarschijnlijk wel op de middellange termijn." De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,1 procent, ofwel 0,78 dollar, hoger op 70,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

