Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 4.452,87 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 34.424,83 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent hoger op 13.803,94 punten.

Wall Street haalde vrijdag steun uit hoopgevende inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie bedroeg in mei 4,6 procent, tegen 4,7 procent in april, terwijl de reguliere PCE-inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,8 procent, versus 4,3 procent een maand eerder. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

"De PCE-kerninflatie is in mei onverwacht iets afgekoeld en nu de consumentenuitgaven ook aan momentum verliezen, is er mogelijk minder noodzaak tot agressieve renteverhogingen", zei ING.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inkomens van Amerikanen in mei op maandbasis zijn gestegen met 0,4 procent, terwijl de consumentenbestedingen stegen met 0,1 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juni nog iets verder verbeterd dan eerder werd verwacht, terwijl de inflatieverwachting conform een eerdere raming daalde. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 59,2 naar 64,4. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,3 procent, terwijl de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar uitkwam tussen 2,9 en 3,1 procent.

De inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago steeg van 40,4 in mei naar 41,5 in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0915. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0906 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0864 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,8 procent hoger.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd; een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven in mei. Wall Street sluit reeds om 19.00 uur de deuren in verband met de viering van the Fourth of July een dag later.

Bedrijfsnieuws

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen donderdag tot 1,5 procent, nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo zullen naar verwachting vanavond nabeurs hun plannen voor dividenden en aandeleninkoopprogramma's presenteren.

Apple heeft vrijdag in de Amerikaanse voorbeurshandel een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar behaald, waarbij analisten nog steeds overtuigd zijn van de koopwaardigheid van het aandeel. Uit data van FactSet blijkt dat bijna 40 analisten Apple als koopwaardig beschouwen. Citigroup startte donderdag met het volgen van het aandeel van Apple met een koopadvies en een koersdoel van 240 dollar. Het aandeel steeg 1,8 procent.

Het aandeel Nike daalde 2,6 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers gisterenavond. Het bedrijf heeft last van een afnemende vraag naar sportschoenen en kleding. Het aandeel dreigt 3 procent lager te gaan openen.

Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresseerd. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 11 procent naar 2,7 miljard dollar, vooral dankzij een sterke verkoop van Modelo Especial. Dit bier profiteert stevig van de problemen bij Bud Light van AB InBev. Een deel van Amerika boycot Bud Light na een reclamecampagne met transgender Dylan Mulvaney. Het aandeel verloor 0,5 procent.