AEX komt eerste jaarhelft goed door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week behoorlijk gestegen. Met een slot van 773,94 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis ruim 2 procent. Vorige week verloor de index nog aardig terrein bij een slot van 756,60 punten.

In het tweede kwartaal steeg de AEX bijna 2,5 procent en over de eerste zes maanden van het jaar ging de index ruim 12 procent hoger. De winst over de maand juni was met een procent meer bescheiden.

"Als we vooruitkijken naar de tweede helft van 2023 en de vooruitzichten voor de aandelenmarkten in het algemeen, zien we dat dezelfde risico's waarover we ons aan het begin van het jaar zorgen maakten nog altijd even groot zijn, waarbij de situatie in Oost-Europa blijft evolueren. De recente gebeurtenissen in Rusland hebben voor een nieuwe wending gezorgd nu de invasie van Oekraïne president Vladimir Poetin in de problemen blijft brengen en de vraag oproept of hij kan overleven en wat voor soort Rusland we te zien zouden krijgen als hij zou worden vervangen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Afgelopen weekend werd min of meer een burgeroorlog uitgeroepen door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, en ook weer afgeblazen. Hoewel dit wel bijdraagt aan de onzekerheid, volgens IG, reageerden de markten er niet heel sterk op.

Volgens Hewson is voor de markten ook van belang hoe de Chinese economie zich verder zal ontwikkelen in de tweede jaarhelft. De Chinese premier Li Qiang gaf afgelopen week aan dat China op koers ligt om zijn economische groeidoelstelling voor 2023, van circa 5 procent, te halen.

Het nieuws dat vrijdagochtend uit China kwam, was dan weer minder goed. De industrie in China kromp in juni voor de derde maand op rij, terwijl de dienstensector de zwakste groei liet zien sinds Beijing eind vorig jaar zijn strikte zero Covid-beleid opgaf.

Een ander belangrijk thema voor de tweede helft van het beursjaar is hoe de (kern)inflatie zich zal ontwikkelen.

"De kerninflatie blijft hardnekkig hoog, zelfs nu centrale bankiers zich vastleggen op meer renteverhogingen ondanks dat er aanwijzingen zijn dat de inflatie al sterk aan het dalen is. Deze belofte om de inflatie te verlagen heeft ervoor gezorgd dat de markten niet langer rekenen op renteverlagingen dit jaar", aldus Hewson.

Afgelopen week bleek dat de inflatie in Duitsland in juni weer is opgelopen, hoewel ING denkt dat dit tijdelijk is. In de eurozone als geheel liep de kerninflatie in juni ook iets op, maar koelde de inflatie als geheel wel af.

Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat de Europese Centrale Bank in september klaar is met het verhogen van de rente. Afgelopen week werd tijdens het jaarlijkse symposium van de ECB in het Portugese Sintra, opnieuw benadrukt dat de ECB de rente in juli waarschijnlijk opnieuw gaat verhogen.

Ook de Federal Reserve is nog niet klaar, herhaalde voorzitter Jerome Powell in Sintra. De voor de centrale bank belangrijke PCE-kerninflatie kende in mei echter een meevaller. De kerninflatie kwam uit op 4,6 procent, waar werd gerekend op een stabiel niveau van 4,7 procent.

Met deze ontwikkeling is er mogelijk minder noodzaak voor verdere agressieve renteverhogingen, aldus ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0925 en werd daarmee op weekbasis iets meer waard. WTI-olie werd op weekbasis anderhalf procent duurder bij een prijs van ruim 70 dollar per vat op vrijdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging veel aandacht afgelopen week uit naar Prosus, dat naast cijfers ook bekend maakte de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies. Het aandeel won op weekbasis ruim 6,5 procent en ging daarmee aan kop in de AEX.

NN Group steeg meer dan 4 procent op weekbasis. Het aandeel profiteerde afgelopen week van diverse adviesverhogingen.

ABN AMRO en ING stegen zo'n 5,5 procent. In een rapport schreef zakenbank Jefferies dat Europese bankaandelen kansen bieden. Verder werd positief gereageerd op het feit dat Amerikaanse grootbanken hun stresstesten hebben gehaald.

DSM-Firmenich steeg zo'n 4,5 procent op weekbasis, ondanks een winstwaarschuwing. Het aandeel kreeg daaropvolgend een aantal koersdoelverlagingen, maar de koopadviezen werden wel gehandhaafd.

Halfgeleideraandelen bewogen onder meer op koersdoelaanpassingen. Verder waarschuwde Barclays voor een volatiel cijferseizoen voor de halfgeleiderindustrie. ASMI steeg wel meer dan 3 procent en Besi rond een procent.

ASML won 3,5 procent op weekbasis. Het bedrijf verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vrijdag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde.

Heineken belandde onderaan in de hoofdindex, met een verlies op weekbasis van iets meer dan een procent.

Corbion daalde op weekbasis ruim 9 procent in de AMX na een stevige koersdoelverlaging door ING. De analisten van ING denken dat Corbion zijn doelen voor 2025 weleens zou kunnen missen. Het schrappen van de tweede PLA-fabriek eindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic. En daar komt nog bij dat de suikerprijs dit jaar 30 tot 40 procent hoger ligt dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. Ook Barclays verlaagde afgelopen week het koersdoel.

Aperam kreeg te maken met een afwaardering van Degroof Petercam en tegelijk zette ABN AMRO Oddo het aandeel op de verkooplijst. Het aandeel verloor bijna 9 procent.

Flow Traders maakte afgelopen week bekend dat het geconfronteerd wordt met moeilijke marktomstandigheden. Deze marktontwikkelingen hebben een negatieve impact gehad op de resultaten, waarschuwde Flow Traders. Het aandeel verloor 1,5 procent op weekbasis.

Van Lanschot Kempen won 12,5 procent, nadat ING startte met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 37,50 euro. Just Eat Takeaway steeg bijna 13 procent en ging daarmee aan kop in de AEX.

Avantium won ruim 2 procent in de AScX. Avantium ontving een zogeheten Critical Guidance Recognition voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers.

Accsys steeg na cijfers 8 procent op weekbasis en voerde daarmee de lijst van kleine aandelen aan. Ebusco liet op weekbasis ruim 3 procent gaan na een adviesverlaging van Jefferies. Kendrion daalde 3,5 procent.