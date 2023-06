Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na positieve inflatiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 461,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,3 procent op 16.147,90 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 7.400,06 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.531,53 punten.

De Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag hoger, na een sterker dan verwachte daling van de inflatie in de eurozone. De prijzen stegen in juni in de eurozone op jaarbasis met 5,5 procent, tegen 6,1 procent in mei, terwijl de kerninflatie steeg van 5,3 naar 5,4 procent.

"De inflatie in de eurozone ligt op koers voor een hobbelige daling", zei econoom Bert Colijn van ING. "De inflatie blijft snel dalen als gevolg van dan energieprijseffecten, maar de kerninflatie is in juni weer gestegen. Dit komt met name door de effecten van overheidssteun en de onderliggende trend blijft desinflatoir. De bezorgdheid over de aanhoudende loongroei blijft bestaan, aangezien de werkloosheid in mei historisch laag bleef", voegde hij toe.

Ook Amerikaanse inflatiecijfers vielen vrijdag mee.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de werkloosheid in de eurozone in mei ongewijzigd bleef op 6,5 procent.

In Duitsland steeg het aantal werklozen in juni echter met 28.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 5,7 procent, tegen 5,6 procent een maand eerder. De Duitse detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gestegen met 0,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 3,6 procent.

De Franse consumentenprijzen zijn in juni minder hard gestegen dan verwacht. De prijzen stegen op jaarbasis met 4,5 procent, tegen 5,1 procent in mei, terwijl de markt rekende op 4,7 procent.

De Britse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent gegroeid.

De euro/dollar noteerde op 1,0914. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0863 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0864 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot een procent hoger.

Bedrijfsnieuws

ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. De koers daalde 0,8 procent.

Engie heeft de outlook voor 2023 verhoogd. De goede prestaties in het eerste kwartaal hebben zich verder gezet in april en mei. Voor het volledige boekjaar wordt nu gemikt op een nettowinst van 4,7 tot 5,3 miljard euro. Eerder ging Engie uit van 3,4 tot 4,0 miljard euro. Het aandeel won 1,7 procent.

Sodexo heeft bij de omzetcijfers over het derde kwartaal de jaaroutlook verfijnd. De onderliggende marge wordt nu verwacht uit te komen op 5,5 procent bij constante wisselkoersen. In een eerdere outlook werd nog uitgegaan van een marge "dicht bij" de 5,5 procent. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Verder had de koers van het aandeel Aperam het lastig in Amsterdam en Brussel, na een reeks negatieve analistenrapporten. De koers daalde 5,7 procent.

In Frankfurt waren de verliezen zeer beperkt en dat beeld was in Parijs hetzelfde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 4.442,07 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het groen.