AEX verder omhoog na meevallend inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger gesloten, na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De AEX steeg 0,7 procent naar 773,94 punten.

Op weekbasis steeg de hoofdindex bijna 2,5 procent en dat was ook de winst op kwartaalbasis. In de maand juni zelf steeg de AEX ruim een procent.

De eerste zes maanden van 2023 kwam het Damrak goed door. De AEX won ruim 12 procent, ondanks dat er risico's zijn voor het sentiment, zoals de oorlog in Oekraïne, de ontwikkeling van de Chinese economie, het risico van een recessie en de slechts langzaam afkoelende inflatie.

Een belangrijk thema voor de tweede helft van het beursjaar is hoe de inflatie zich zal ontwikkelen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De kerninflatie blijft hardnekkig hoog, zelfs nu centrale bankiers zich vastleggen op meer renteverhogingen ondanks dat er aanwijzingen zijn dat de inflatie al sterk aan het dalen is. Deze belofte om de inflatie te verlagen, heeft ervoor gezorgd dat de markten niet langer rekenen op renteverlagingen dit jaar", aldus Hewson.

In de eurozone liep de kerninflatie in juni iets op, werd vrijdag bekend, maar koelde de inflatie als geheel wel af.

"Hoewel het verbeterende inflatieklimaat dus bemoedigend is voor de ECB, was de boodschap die deze week uit Sintra kwam vrij duidelijk: er is meer werk aan de winkel", zei ING in een commentaar. "We verwachten dat de ECB in juli en september doorgaat met verhogen."

Nog belangrijker was de PCE-inflatie uit de VS, die de Federal Reserve gebruikt bij het bepalen van zijn monetaire beleid. In mei kwam de kerninflatie uit op 4,6 procent, wat een kleine meevaller was, want er werd gerekend op een stabiel niveau van 4,7 procent.

Met deze ontwikkeling is er mogelijk minder noodzaak voor de Fed om door te gaan met agressieve renteverhogingen, aldus ING.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0914. WTI-olie kostte bijna 71 dollar en was daarmee ruim een procent duurder dan donderdag.

Stijgers en dalers

ASR ging aan kop in de AEX, met een plus van ruim 2 procent. ABN AMRO en ING wonnen gemiddeld een procent. Philips en AkzoNobel stegen bijna 2 procent.

DSM-Firmenich leverde ruim een procent in, na een aantal groene dagen. ASML daalde bijna een procent.

ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde.

Aperam kreeg te maken met een afwaardering van Degroof Petercam en tegelijk zette ABN AMRO Oddo het aandeel op de verkooplijst. Aperam daalde met ruim 5,5 procent en belandde daarmee onderaan in de AMX. Air France-KLM verloor bijna 2 procent.

Eurocommercial deed wel goede zaken in de Midkap, met een winst van 2,5 procent voor het aandeel. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling door zakenbank Kempen.

Alfen ging aan kop in de AMX, met een winst van meer dan 4,5 procent. Ook Van Lanschot Kempen zat duidelijk in de lift en won ruim 2,5 procent.

In de AScX wist Fastned te profiteren van een adviesverhoging van Jefferies. Het aandeel steeg ruim 5 procent.

Ebusco verloor juist 8 procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en verlaagde het koersdoel fors van 18,00 tot 8,00 euro.

Wall Street

Rond het Amsterdamse slot noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.