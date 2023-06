Flinke subsidie voor Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft een flinke subsidie van de Nederlandse overheid gekregen. Het Nationaal Groeifonds heeft het BioBased Circular geselecteerd voor financiering. De BBC werd mede door Avantium ingediend. Het plan betreft het ontwerp en bouw van een Flagship Plant voor de productie van plantaardige glycolen op basis van Avantium's Ray Technology. Aan het BBC-programma is in totaal 338 miljoen euro voorwaardelijk toegekend. Voor de Ray Technology Flagship Plant was een totale toekenning van 53 miljoen euro aangevraagd, die nu voorwaardelijk is goedgekeurd, aldus Avantium. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.