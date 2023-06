ABN AMRO zet Aperam op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft vrijdag het advies voor Aperam verlaagd van Neutraal naar Underperform en stelde het koersdoel neerwaarts bij van 41,00 euro naar 31,00 euro. De vooruitzichten voor Aperam in Brazilië zijn volgens ABN AMRO goed en zullen het groeitraject van het bedrijf de komende jaren ondersteunen. Brazilië is goed voor 40 procent van de EBITDA van Aperam. Toch is dit onvoldoende om de zwakke economische omstandigheden in Europa te compenseren, aldus de analisten van de bank. En daar komt nog eens bovenop dat de concurrentie hevig is. "En dat is reden voor ons om de taxaties te verlagen." Aperam biedt volgens ABN AMRO een solide kasstroom en goede vooruitzichten voor de inkoop van meer eigen aandelen. En dan heeft het bedrijf ook nog eens een goed ESG-profiel. Het zicht op een opleving in Europa ontbreekt echter, en dit weegt voor ABN AMRO zwaarder. Het aandeel Aperam noteerde vrijdag 6,1 procent lager op 28,47 euro. Bron: ABM Financial News

