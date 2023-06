China reageert op nieuwe exportregels voor ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) China heeft kennisgenomen van de nieuwe exportregels die Nederland heeft aangekondigd. Dit blijkt uit een verklaring die de Chinese ambassade publiceerde. Volgens de ambassade raken de nieuwe regels de vrijhandel. "China is hier fel op tegen."



Per 1 september 2023 gaan aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gelden. De exportvergunning geldt voor een aantal "heel specifieke technologieën" voor de ontwikkeling en productie van geavanceerde halfgeleiders. Deze halfgeleiders kunnen vanwege hun specifieke gebruiksmogelijkheden een cruciale bijdrage leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen, aldus de overheid. "Een ongecontroleerde uitvoer van goederen en technologieën kan daarom risico's opleveren voor onze nationale veiligheid." Nederland draagt hierin extra verantwoordelijkheid, omdat Nederland een "unieke en leidende positie" in deze technologie heeft. Dat Nederland teruggrijpt op de nationale veiligheid is volgens China "volkomen onredelijk en onhoudbaar". De nieuwe regels zullen niet alleen Chinese bedrijven raken, maar ook Nederlandse, waarschuwt de ambassade. China hoopt samen met Nederland de kwestie te kunnen oplossen, maar voegde toe dat het zijn eigen belangen zal beschermen, indien nodig. ASML reageerde ook op de nieuwe regels. ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.