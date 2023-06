Futures Wall Street wijzen op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,4 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,6 procent hoger te gaan openen.

De Amerikaanse economie laat momenteel echte tekenen van veerkracht zien volgens Gregory Daco, hoofdeconoom bij EY. Dit leidt ertoe dat veel economen zich terecht afvragen of de lang voorspelde recessie echt onvermijdelijk is, of dat een zachte landing van de economie, waarbij de inflatie zonder recessie afneemt tot een aanvaardbaar tempo van 2 procent, mogelijk is.

Het nieuws uit China was dan weer minder goed. De industrie in China kromp in juni voor de derde maand op rij, terwijl de dienstensector de zwakke groei liet zien sinds Beijing eind vorig jaar zijn strikte zero Covid-beleid opgaf.

"Het economische momentum is nog vrij zwak in China. Recente data tonen aan dat de wereldeconomie vertraagt, wat de komende maanden waarschijnlijk voor verdere druk op de buitenlandse vraag zal zorgen", aldus Zhang Zhiwei, President en Chief Economist van Pinpoint Asset Management.

De markt keek vanmiddag vooral uit naar de inflatiecijfers in de VS en die waren iets beter dan verwacht. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie in mei 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in april. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,7 procent.

De kernprijsindex steeg in mei op maandbasis met 0,3 procent tegen 0,4 procent in april. De verwachting hiervoor lag op 0,3 procent. De reguliere PCE inflatie bedroeg in mei 3,8 procent op jaarbasis. Dat was een maand eerder 4,3 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen in mei op maandbasis met 0,4 procent en de consumentenbestedingen met 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde 0,2 procent lager op 1,0843.

De olieprijzen noteren nagenoeg onveranderd. Een augustus-future West Texas Intermediate kost 69,79 dollar en voor de september-future Brent betaal je 74,31 dollar.

Bedrijfsnieuws

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen donderdag tussen de 2 en 4 procent nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo zullen naar verwachting vanavond nabeurs hun plannen voor dividenden en aandeleninkoopprogramma's presenteren.

Apple heeft vrijdag in de Amerikaanse voorbeurshandel een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar behaald, waarbij analisten nog steeds overtuigd zijn van de koopwaardigheid van het aandeel. Uit data van FactSet blijkt dat bijna 40 analisten Apple als koopwaardig beschouwen. Citigroup startte donderdag met het volgen van het aandeel van Apple met een koopadvies en een koersdoel van 240 dollar.

Het aandeel Nike geeft voorbeurs terrein prijs na tegenvallende kwartaalcijfers gisterenavond. Het bedrijf heeft last van een afnemende vraag naar sportschoenen en kleding. Het aandeel dreigt 3 procent lager te gaan openen.

Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresseerd. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 11 procent naar 2,7 miljard dollar, vooral dankzij een sterke verkoop van Modelo Especial. Dit bier profiteert stevig van de problemen bij Bud Light van AB InBev. Een deel van Amerika boycot Bud Light na een reclamecampagne met transgender Dylan Mulvaney. Het aandeel Constellation Brands lijkt toch circa 3 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg donderdag 0,45 procent tot 4.396,44 punten, de Dow Jones index kon 269,76 punten bijschrijven op 34.122,42 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg onveranderd op 13.591,33 punten.