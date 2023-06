Valuta: ABN AMRO geeft inzicht in valutaverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft deze week verwachtingen afgegeven voor verschillende valuta als het Britse pond en de Noorse en Zweedse kroon.



ABN AMRO verwacht dat een recessie in de VS in het vierde kwartaal begint en dat de Amerikaanse rente in het eerste kwartaal van 2024 wordt verlaagd. De bank verwacht de laatste renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergadering in juli en voorziet geen renteverlagingen dit jaar. De bank gaat nog steeds uit van agressieve renteverlagingen in 2024, maar 50 basispunten minder dan oorspronkelijk door de bank werd verwacht. In totaal kan de Fed volgens ABN de rente met 175 basispunten verlagen in 2024.

ABN AMRO verwacht dat de depositorente van de ECB zal pieken op 3,75 procent, waar de markt en analisten een hoger niveau in 2023 verwachten, en dat de eerste renteverlaging in Europa eind 2023 zal plaatsvinden. "Voor 2024 gaan we uit van een totaal van 150 basispunten aan renteverlagingen door de ECB, vergeleken met de verwachtingen van analisten van 75 basispunten vanaf een hoger niveau", aldus valutaspecialisten van de bank. "Voor de ECB zijn we minder verkrappingsgezind in 2023 en veel meer verruimingsgezind voor 2024."

Britse pond

Vorige week verraste de Bank of England de markt met een renteverhoging van 50 basispunten naar 5 procent. "Wij verwachten dit jaar dat de Bank of England de rente nog eens met 50 tot 75 basispunten verhoogt." Vanaf mei volgend jaar volgen volgens de bank dan bescheiden renteverlagingen. De markt rekent op een beleidsrente van 6,1 procent aan het einde van 2023, terwijl ABN AMRO een piek van 5,5 tot 5,75 procent voorziet. Een aanpassing van deze verwachtingen zal dit jaar waarschijnlijk drukken op het pond, vooral ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Voor volgend jaar verwacht ABN dat zowel de Fed als de ECB aanzienlijk zullen versoepelen, veel meer dan de Bank of England. Het Britse pond zou het volgens dit inzicht goed moeten doen in 2024, vooral ten opzichte van de euro. ABN verwacht een koers voor het pond aan het einde van dit jaar van 1,25 dollar en voor eind volgend jaar 1,28. Eerder mikte de bank op respectievelijk 1,24 en 1,30 dollar.

Zweedse kroon

Vorige week verhoogde de Zwitserse centrale bank de beleidsrente naar 1,75 procent om de inflatiedruk tegen te gaan. De inflatie is gedaald en ligt relatief dicht bij de doelstelling van 2 procent, namelijk op 2,2 procent in mei. ABN AMRO denkt dat de centrale bank klaar is met het verhogen van de beleidsrente, maar verwacht geen begin van een versoepelingscyclus in de komende tijd. Over het algemeen verwacht de bank een bescheiden daling van de frank ten opzichte van de euro in 2023. Maar de frank zal waarschijnlijk weer sterker worden ten opzichte van de euro als de ECB de rente in 2024 agressief begint te verlagen, zoals ABN AMRO voorziet. De dollar koerst volgens de bank eind dit jaar rond 0,93 frank en eind volgend jaar rond 0,92 frank. Eerder werd een koers voorzien van respectievelijk 0,91 en 0,88 frank.

Canadese dollar

De Canadese dollar is een rente- en oliegevoelige valuta die zich goed gedraagt in een risicovolle omgeving wanneer de groei sterk is en de rente stijgt, zo merkte ABN op. De Bank of Canada is verkrappingsgezind gebleven en heeft de rente op 7 juni opnieuw verhoogd naar 4,75 procent. ABN AMRO denkt dat dit dicht bij het einde van de cyclus is. De inflatie is gedaald van 4,4 procent in april naar 3,4 procent in mei op jaarbasis. De centrale bank heeft ook een inflatiedoelstelling van 2 procent. ABN denkt dat de centrale bank dit jaar de rente nog een keer verhoogt naar 5 procent. ABN AMR schat in dat de Bank of Canada in 2024 misschien niet zo agressief zal verlagen en verwacht daarom een outperformance van de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro in 2024, tegen een achtergrond van afzwakkende wereldwijde groei die de opwaartse trend van de Canadese dollar zou moeten temperen. De Amerikaanse dollar kent als nieuw koersdoel voor eind 2023 1,32 en voor eind volgend jaar 1,28 Canadese dollar. De verwachting lag eerder nog op 1,30 en 1,26 Canadese dollar.

Australische dollar

Op 6 juni verhoogde de Reserve Bank of Australia de beleidsrente naar 4,1 procent om de inflatie te bestrijden. "Daar was niet op gerekend", aldus ABN. "Hoewel de inflatie is afgenomen, blijft deze te hoog en breed gedragen." De algemene inflatie bedroeg in mei op jaarbasis 5,6 procent. "De centrale bank zou graag meer bewijs zien dat de inflatie afneemt en op middellange termijn richting de doelstelling van 2 tot 3 procent gaat." ABN AMRO verwacht nog een of twee renteverhogingen door de centrale bank, maar denkt niet dat deze het beleid snel zal versoepelen. Daarom verwacht de bank een outperformance voor de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro in een afzwakkende groeiomgeving. Voor de Australische dollar mikt ABN AMRO op een koers van 0,67 Amerikaanse dollar, voor eind 2024 op 0,70 Amerikaanse dollar.

Noorse kroon

De Norges Bank is volgens ABN AMRO nog niet klaar met de renteverhogingscyclus, met een onderliggende inflatie die met 6,3 procent in april nog steeds ver boven de doelstelling ligt. Vorige week verhoogde de centrale bank de beleidsrente met 50 basispunten naar 3,75 procent, meer dan verwacht. De bank kondigde een nieuwe renteverhoging aan tijdens de vergadering in augustus en verklaarde dat de inflatie duidelijk boven de doelstelling van 2 procent ligt en dat de loonstijging hoger zal zijn dan in 2022. De prognose voor de beleidsrente is sinds het verslag van maart naar boven bijgesteld en wijst op een stijging van de beleidsrente naar 4,25 procent in de loop van het najaar. ABN AMRO verwacht dat de renteverhogingen en het tempo van de verhogingen zullen aanhouden zolang de inflatie niet terug is bij het streefcijfer. Daarna lijkt het de bank onwaarschijnlijk dat de centrale bank de rente snel zal verlagen. ABN AMRO verwacht dan ook dat de kroon ten opzichte van de euro stijgt. De euro noteert volgens de bank aan het einde van dit jaar nu op 11,25 kroon, eind volgend jaar op 10,25 kroon tegen 11,00 en 10,00 kroon.

Zweedse kroon

ABN AMRO is optimistisch over de Zweedse kroon. "Dit is een valuta die beter presteert als de rentespreads ten gunste van de kroon groter worden en als de wereldwijde groei en handel het goed doen, maar daar rekenen we niet op. Deze week verwachten we dat de Riksbank de beleidsrente met 25 basispunten zal verhogen naar 3,75 procent, maar een verhoging met 50 basispunten behoort ook tot de mogelijkheden omdat de inflatie nog steeds ver boven de doelstelling ligt." In mei bedroeg de inflatie 9,7 procent. Een hogere rente in 2023 en geen renteverlagingen in 2024 zouden moeten leiden tot een outperformance van de kroon ten opzichte van de euro, denkt ABN. Een zwakkere groei en handelsdynamiek zouden de opwaartse trend van de kroon echter moeten temperen.