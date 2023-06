Bank of America waarschuwt voor dubbelcijferige daling Europese aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is negatiever geworden over de vooruitzichten van Europese aandelen en houdt rekening met een dubbelcijferige koersdaling. Dat blijkt vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

Sinds het vierde kwartaal van 2022 is er een sterke stijging geweest van de inkoopmanagersindices in de eurozone en de VS, in combinatie met de heropening in China. Dit resulteerde in oplopende aandelenkoersen en een ongewoon scherpe daling van de risicopremies, aldus de analisten van de Amerikaanse Bank.

Echter, de dalingen van de PMI's in juni duiden erop dat het herstel van de wereldwijde groei mogelijk zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De analisten benadrukken dat de belangrijkste steun voor de groei in het eurogebied de versoepeling van de energieprijzen en het uitblijven van een crisis zijn. Maar de stabilisatie van de gasprijzen heeft ertoe geleid dat de PMI toch weer onder druk komt te staan.

In de VS was de belangrijkste aanjager een scherpe verbetering van de fiscale impuls als gevolg van een daling van de Amerikaanse persoonsbelasting aan het begin van het jaar en een toename van subsidies voor fabrieksbouw uit de Amerikaanse stimuleringsprogramma's.

Schattingen van de Brookings Institution suggereren echter dat de fiscale impuls al een hoogtepunt heeft bereikt en de komende maanden naar verwachting weer negatief zal worden. Nu deze rugwind begint af te nemen, verwacht Bank of America dat het groeimomentum in de VS en de eurozone zich weer zal afstemmen op de kredietcyclus, die naar verwachting zal blijven verzwakken. Dit aangezien de piek van een krapper monetair beleid pas in het vierde kwartaal van dit jaar zal worden bereikt, aldus analisten van de bank.

Samenvattend verwachten de analisten dat de PMI's in de eurozone en de VS verder zullen dalen tot een dieptepunt van respectievelijk 44 en 47 tegen het einde van het jaar. Samen met de verwachting dat de Chinese PMI de komende maanden zal dalen tot onder de 50, komt dit overeen met een daling van 6 punten voor de wereldwijde PMI tot 48 tegen het einde van het jaar, aldus de analisten.

"Onze macro-aannames impliceren een Stoxx 600-daling van 15 procent tot een dieptepunt van 380 punten begin volgend jaar als gevolg van stijgende risicopremies en hernieuwde afwaarderingen van de winst per aandeel." Tevens voorzien de analisten een 10 procent 'underperformance' voor zowel cyclische tegenover defensieve aandelen evenals waarde- versus groeiaandelen.