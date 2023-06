Marktkapitalisatie Apple naar 3 biljoen dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft vrijdag in de Amerikaanse voorbeurshandel een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar behaald, waarbij analisten nog steeds overtuigd zijn van de koopwaardigheid van het aandeel. Uit data van FactSet blijkt dat bijna 40 analisten Apple als koopwaardig beschouwen. Citigroup startte donderdag met het volgen van het aandeel van Apple met een koopadvies en een koersdoel van 240 dollar. "Apple slaagt erin de macrovertraging en inflatoire druk op de consumentenbestedingen op te vangen door consistent marktaandeel te winnen van Android-telefoons. Wij zien een verder opwaarts potentieel van 30 procent vanaf de huidige niveaus", schreven de analisten in een toelichting. "Wij denken dat de Street de voortdurende groei van de brutomarge onderschat," voegde Citigroup toe. Een verschuiving in de iPhone-verkopen naar het premiumsegment, verdere stijging van het marktaandeel in China en India, voortzetting van het zelf ontwerpen van chips en een gunstige omzetmix met meer inkomsten uit diensten die hogere marge opleveren, zijn allemaal positieve factoren voor Apple, aldus de analisten. Het aandeel noteerde vrijdag voorbeurs 0,7 procent hoger op 190,88 dollar. Bron: ABM Financial News

