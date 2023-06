Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 462,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 16.108,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 7.372,85 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.515,07 punten.

De Amerikaanse economie laat momenteel echte tekenen van veerkracht zien volgens Gregory Daco, hoofdeconoom bij EY. Dit leidt ertoe dat veel economen zich terecht afvragen of de lang voorspelde recessie echt onvermijdelijk is, of dat een zachte landing van de economie, waarbij de inflatie zonder recessie afneemt tot een aanvaardbaar tempo van 2 procent, mogelijk is.

Volgens analist Stephanie Lang van Homrich Berg wordt het sentiment onder beleggers momenteel inderdaad bepaald door hoop op een zachte landing van de economie, maar ook door de angst voor de havikachtige opstelling van de Federal Reserve, die er niet voor terugdeinst om een rem op de economie te zetten om zo de inflatie in te dammen.

Het nieuws uit China was dan weer minder goed. De industrie in China kromp in juni voor de derde maand op rij, terwijl de dienstensector de zwakte groei liet zien sinds Beijing eind vorig jaar zijn strikte zero Covid-beleid opgaf.

"Het economische momentum is nog vrij zwak in China. Recente data tonen aan dat de wereldeconomie vertraagt, wat de komende maanden waarschijnlijk voor verdere druk op de buitenlandse vraag zal zorgen", aldus Zhang Zhiwei, President en Chief Economist van Pinpoint Asset Management.

De Franse inflatie liep in de voorlopige inschatting in juni meer terug dan verwacht en kwam op jaarbasis uit op 4,5 procent tegen 5,1 procent in mei en een verwachte 4,7 procent. De inflatie in de eurozone kwam in een voorlopige meting over juni uit op 5,5 procent tegen 6,1 procent een maand eerder op jaarbasis. De verwachting lag op 5,6 procent. De kerninflatie beliep in juni op jaarbasis 5,4 procent tegen 5,3 procent een maand eerder. Dit cijfer kwam overeen met de prognoses.

Voor de zogeheten kern-PCE van de VS wordt vanmiddag gerekend op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in april en op 4,7 procent op jaarbasis, gelijk aan de prijsstijgingen in april.

De Britse economie bleef ook in een nieuwe raming in het eerste kwartaal een groei houden van 0,1 procent op kwartaalbasis.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten over mei op maandbasis een stijging zien van 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de omzet met 3,6 procent. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.

De Duitse werkloosheid kwam over juni uit op 5,7 procent. In mei was dit nog 5,6 procent. De werkloosheid in de eurozone is in mei onveranderd gebleven op 6,5 procent.

In de Verenigde Staten staan vrijdag naast de inkomens, bestedingen en de daarbij behorende inflatiecijfers over mei ook de inkoopmanagersindex van de Federal Reserve van Chicago en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan, beiden over juni, op de agenda.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 70,52 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,28 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0845. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0862 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0871 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. De koers van het aandeel ASML noteerde 2,0 procent lager.

Engie heeft de outlook voor 2023 verhoogd. De goede prestaties in het eerste kwartaal hebben zich verder gezet in april en mei. Voor het volledige boekjaar wordt nu gemikt op een nettowinst van 4,7 tot 5,3 miljard euro. Eerder ging Engie uit van 3,4 tot 4,0 miljard euro. De koers van het aandeel Engie noteerde 1,7 procent hoger.

Sodexo heeft bij de omzetcijfers over het derde kwartaal de jaaroutlook verfijnd. De onderliggende marge wordt nu verwacht uit te komen op 5,5 procent bij constante wisselkoersen. In een eerdere outlook werd nog uitgegaan van een marge "dicht bij" de 5,5 procent. De koers van het aandeel noteerde 2,3 procent lager.

Op de beurzen van Parijs en Frankfurt noteerde de meerderheid van de koersen in de hoofdindices hoger. De enige koers die een relatief opmerkelijk daling liet zien was die van het aandeel Brenntag, waar 1,3 procent vanaf ging.

Van de veertig hoofdaandelen in Parijs noteerden er twintig een koerswinst van meer dan 1 procent, maar geen één kwam boven de 2 procent. In Frankfurt waren dit er achttien, waarvan twee meer dan 2 procent koerswinst lieten aantekenen en één meer dan 3 procent. De koers van het aandeel Siemens Energy steeg vrijdag 3,2 procent in koers.

Verder had de koers van het aandeel Aperam het lastig in Amsterdam en Brussel, na twee negatieve analistenrapporten. De koers daalde bijna 6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent op 4.396,44 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.122,42 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.591,33 punten.