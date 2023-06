AEX komt nauwelijks van zijn plaats, ASML en ASMI onderaan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdag richting het einde van de ochtendhandel nagenoeg onveranderd.

De AEX index handelt rondom de slotkoers van gisteren op 769,80 punten.

Volgens analist Stephanie Lang van Homrich Berg wordt het sentiment onder beleggers momenteel bepaald door hoop op een zachte landing van de economie, ingegeven door onder meer sterke macro-economische data die deze week werden vrijgegeven, en angst voor de havikachtige opstelling van de Federal Reserve, die er niet voor terugdeinst om een rem op de economie te zetten om zo de inflatie in te dammen.

Economisch gezien was het beeld in Nederland volgens het CBS negatiever. Desondanks steeg de omzet in de detailhandel en daalde de inflatie licht. Ook in Duitsland deed de detailhandel het iets beter, maar er waren wel iets meer werklozen.

In Frankrijk zijn de consumentenprijzen minder hard gestegen dan verwacht en ook in de eurozone is de inflatie gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand met 5,5 procent op jaarbasis in de eurozone. In mei was de stijging nog 6,1 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in juni 5,4 procent op jaarbasis, iets hoger dan de 5,3 procent een maand eerder.

De werkeloosheid in de eurozone bleef onveranderd op 6,5 procent.

Vanmiddag zal de aandacht vooral uitgaan naar de publicatie van de PCE inflatie in mei in de VS. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. De Federal Reserve hecht voor zijn rentebeleid veel waarde aan dit cijfer.

De euro/dollar noteerde 0,25 procent lager op 1,0835.

Een vat Brentolie wordt 1 procent duurder en noteert op 75 dollar.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter was ASML een opvallende daler. De Nederlandse overheid voert per 1 september extra maatregelen in voor de export van geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. ASML verwacht niet dat deze aanvullende exportcontrolemaatregelen een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. Het aandeel noteerde 1,9 procent lager .

Philips was vrijdagochtend de koploper en kan ruim 2 procent beschrijven, gevolgd door ABN AMRO met een winst van 1,5 procent. Sectorgenoot ING wint 1,4 procent.

Amerikaanse bankaandelen stegen donderdag met twee tot vier procent, nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo zullen nu naar verwachting vanavond nabeurs hun plannen voor dividenden en aandeleninkoopprogramma’s presenteren.

In de AMX waren het Aperam en Flow Traders die terrein prijsgeven. Aperam kreeg te maken met een afwaardering van Degroof Petercam en tegelijk zette ABN AMRO Oddo het aandeel volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group op de verkooplijst. Aperam daalde met bijna 6 procent.

Flow Traders maakte bekend dat het geconfronteerd wordt met moeilijke marktomstandigheden. Deze marktontwikkelingen hebben een negatieve impact gehad op de resultaten, waarschuwde Flow Traders.

"De opmerkingen over de volumes en volatiliteit zijn in lijn met de statistieken van de maanden april en mei, en die tonen dat het tweede kwartaal een lastig kwartaal zal worden in vergelijking tot het eerste kwartaal, wat betreft de netto handelsinkomsten en de winstgevendheid", zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam tegen ABM Financial News. Het aandeel koerste vrijdagochtend ongeveer 3 procent lager.

Eurocommercial is vrijdagochtend de grootste stijger binnen de midkappers en kan ruim 3 procent bijschrijven op 21,40 euro. Van der Pol wijst op een koopaanbeveling door zakenbank Kempen.

In de AScX weet Fastned te profiteren van een adviesverhoging van Jefferies en stijgt circa 5 procent. Ebusco zit daarentegen in de hoek waar de klappen vallen en daalt maar liefst met bijna 10 procent. Jefferies heeft het aandeel Ebusco van de kooplijst gehaald en verlaagde het koersdoel fors van 18,00 naar 8,00 euro.