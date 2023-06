Valuta: dollar in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager ten opzichte van een etmaal eerder nu de kans dat de Federal Reserve in juli de rente verhoogt verder is toegenomen na de opwaarts bijgestelde economische groei van de VS over het eerste kwartaal. Dit besef zorgde voor een stijging van de dollar.

"Samen met de sterke daling van de Amerikaanse steunaanvragen zorgde dit voor een stijging van de dollar", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "De aandacht richt zich vandaag geheel en al op de Amerikaanse kerninflatie over mei", aldus de handelaar, die inschat dat een afwijking de euro nog in beweging kan zetten ten opzichte van de dollar.

De Franse inflatie liep in de voorlopige inschatting in juni meer terug dan verwacht en kwam op jaarbasis uit op 4,5 procent tegen 5,1 procent in mei en een verwachte 4,7 procent. Op maandbasis was er in juni wel weer sprake van een stijging van de consumentenprijzen, in dit geval met 0,2 procent, nadat een maand eerder deze prijzen nog met 0,1 procent afnamen. De verwachting lag op een stijging met 0,3 procent.

De Britse economie bleef ook in een nieuwe raming in het eerste kwartaal een groei houden van 0,1 procent op kwartaalbasis.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten over mei op maandbasis een stijging zien van 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de omzet met 3,6 procent. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.

De Duitse werkloosheid kwam over juni uit op 5,7 procent. In mei was dit nog 5,6 procent.

De inflatie van de eurozone kwam in een voorlopige meting over juni uit op 5,5 procent tegen 6,1 procent een maand eerder op jaarbasis. De verwachting lag op 5,6 procent. De kerninflatie beliep in juni op jaarbasis 5,4 procent tegen 5,3 procent een maand eerder. Dit cijfer kwam overeen met de prognoses.

Voor de zogeheten kern-PCE van de VS wordt gerekend op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in april en op 4,7 procent op jaarbasis, gelijk aan de prijsstijgingen in april.

In de Verenigde Staten staan vrijdag naast de inkomens, bestedingen en de daarbij behorende inflatiecijfers over mei ook de inkoopmanagersindex van de Federal Reserve van Chicago en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan, beiden over juni, op de agenda.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,0840 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8589 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2622 dollar.